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بالصورة..موس ماهر يغني ليلة رأس السنة في الجزائر ب 30 مليون

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 21:51 بالصورة..موس ماهر يغني ليلة رأس السنة في الجزائر ب 30 مليون | ثقافة و فنون
بالصورة..موس ماهر يغني ليلة رأس السنة في الجزائر ب 30 مليون
سيحيي الفنان المغربي موس ماهر حفلا فنيا رفقة الفنان اللبناني ''رأفت علامة'' في احد اكبر الفنادق بالعاصمة الجزائر بمناسبة ليلة رأس السنة.

شوف تيفي:ماريا جعدود

 

سيحيي الفنان المغربي موس ماهر حفلا فنيا رفقة الفنان اللبناني "رأفت علامة" في احد اكبر الفنادق بالعاصمة الجزائر بمناسبة ليلة رأس السنة.

وعلمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن الفنان موس ماهر سيتقاضى مبلغ 300 مليون جزائري أي ما يعادل 30 مليون  سنتيم مغربية .

وجدير بالذكر أن موس ماهر سيطلق خلال هذا الأسبوع أغنية جديدة اختار لها عنوان دكداكة.

 

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ماريا جعدود موس ماهر دكداكة الجزائر المغرب.

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