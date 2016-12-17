بالفيديو..أول تدوينة للمغربية كوثر براني بعدما أبهرت لجنة تحكيم آراب أيدول ضمن العروض المباشرة ﻿

وجهت المشاركة المغربية في برنامج المواهب ''أراب أيدل'' كوثر براني،كلمة شكر لجميع الغاربة ممن تفاعلوا مع عرضها المباشر و الذي أبهرت من خلاله لجنة تحكيم البرنامج يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي

وجهت المشاركة المغربية في برنامج المواهب "أراب أيدل" كوثر براني،كلمة شكر لجميع الغاربة ممن تفاعلوا مع عرضها المباشر و الذي أبهرت من خلاله لجنة تحكيم البرنامج يوم أمس الجمعة.

و قالت المشاركة المغربية، في تدوينة" أشكركم من أعماق القلب على كلماتكم الراقية و الجميلة و ان شاء الله اذا كان من نصيبي الاستمرارية فالبرنامج غنحمر ليكم الوجه.."

ولقيت أول تدوينة لابنة الريف، تفاعلا كبيرا من طرف متتبعيها عبر حائطها الفايسبوكي.





