بالفيديو..أول تدوينة للمغربية كوثر براني بعدما أبهرت لجنة تحكيم آراب أيدول ضمن العروض المباشرة ﻿

شوف تيفي
وجهت المشاركة المغربية في برنامج المواهب "أراب أيدل" كوثر براني،كلمة شكر لجميع الغاربة ممن تفاعلوا مع عرضها المباشر و الذي أبهرت من خلاله لجنة تحكيم البرنامج يوم أمس الجمعة.
و قالت المشاركة المغربية، في تدوينة" أشكركم من أعماق القلب على كلماتكم الراقية و الجميلة و ان شاء الله اذا كان من نصيبي الاستمرارية فالبرنامج غنحمر ليكم الوجه.."
ولقيت أول تدوينة لابنة الريف، تفاعلا كبيرا من طرف متتبعيها عبر حائطها الفايسبوكي.
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