الأمانة العامة "للبيجيدي" تحدد موعد المجلس الوطني بعد مناقشة "البلوكاج الحكومي" برئاسة بن كيران ﻿

إستحوذ موضوع تشكيل الحكومة على الإجتماع الثاني للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط برئاسة عبد الإله بن كيران.

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إستحوذ موضوع تشكيل الحكومة على الإجتماع الثاني للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط برئاسة عبد الإله بن كيران.

وحسب ما ثم تسريبه من الإجتماع الذي عقد بسرية تامة، فقد تداول الحاضرون المستجدات على الساحة السياسية، خاصة اللقاء المفاجئ الذي جمع قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الإتحاد الإشتراكي، والذي طالب بن كيران الحاضرين برأيهم وتحليلهم في الواقعة.

وإستنادا لذات المصادر، فالدورة العادية للمجلس الوطني لحزب المصباح ستنعقد منتصف يناير المقبل لإنتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل.

من جهة ثانية، كشف الموقع الرسمي للحزب قبل قليل، أن لقاء اليوم جاء بعد الإجتماع الأخير للأمانة العامة، حيث فتح نقاش عميق وغني انصب على استعراض وقراءة تلك المعطيات والمستجدات وتحليل مجمل التفاعلات السياسية والإعلامية، ليتم الموافقة على العودة مجددا للموضوع في اجتماع قريب.

وأفادت ذات المصادر، أن الأمانة العامة صادقت في اجتماعها اليوم السبت 17 دجنبر الجاري بالمقر المركزي بالرباط، على مشروع مقرر تنظيمي خاص بالمنتخبين المحليين للحزب تقدم به "إدريس الأزمي الإدريسي" الرئيس التنفيذي لمؤسسة منتخبي الحزب، ويروم هذا المقرر الى "تنظيم عمل هؤلاء المنتخبين أعضاء الجماعات الترابية سواء فيما بينهم أو في علاقتهم بالهيئات المجالية للحزب". وفي سياق آخر، استمعت الأمانة العامة لعرض موجز تقدم به "محمد يتيم" رئيس قسم العلاقات الدولية في الحزب، يتعلق بمشروع ورقة مؤطرة لعمل القسم، حيث بسط أهم اختيارات هذه الورقة على أن تصادق الأمانة العامة على هذا المشروع في اجتماع لاحق لها.





