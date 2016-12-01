عاجل:فاجعة طرقية جديدة بتنغير هذه حصيلتها ﻿

شوف تيفي:
لقي شخصان مصرعهما، عشية اليوم السبت، في حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تنغير وورزازات.
وأوضح مصدر محلي أن الحادثة، التي وقعت على مستوى الجماعة الحضرية بومالن دادس، نجمت عن اصطدام بين دراجة نارية كان على متنها الضحيتان، وهما من عائلة واحدة وسيارة خفيفة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.
وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الضحيتين الى مستودع الأموات، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه الحادثة.
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