بالصورة..بعد غياب طويل حسن المغربي يظهر على خطى حريم السلطان ﻿

بعد غياب طويل عن التلفزيون المغربي ظهر الفنان المغربي ''حسن المغربي'' رفقة مجموعة من الفتيات الجميلات في أحد البوادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شوف تيفي:ماريا جعدود

بعد غياب طويل عن التلفزيون المغربي ظهر الفنان المغربي "حسن المغربي" رفقة مجموعة من الفتيات الجميلات في أحد البوادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مما طرح عدة تساؤلات لدى معجبي حسن المغربي و سبب غيابه مؤخرا عن الساحة الفنية خصوصا انه يمتاز بأغاني هادفة ورائعة.

وعلمت شوف تيفي من مصادر مقربة من المغربي انه انتهى من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "اسمع" والتي مزج فيها بين الأغنية العصرية والشبابية.