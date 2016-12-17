بالصور : سيارة تصدم عنصر من الحرس الملكي و تلوذ بالفرار بالبيضاء ﻿

تعرض عنصر من الحرس الملكي قبل قليل لحادث سير خطير على مستوى شارع المقاومة بمدينة الدارالبيضاء .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تعرض عنصر من الحرس الملكي قبل قليل لحادث سير خطير على مستوى شارع المقاومة بمدينة الدارالبيضاء .

و ذكرت مصادر لـ"شوف تيف" أن سيارة بيضاء اللون صدمت عنصر الحرس الملكي الذي كان بصدد عبوره الشارع , لتفر الى وجهة مجهولة خوفا من المتابعة القضائية

و ذكرت المصادر أن الضحية, الذي كان قد أخد يوم راحة ..تعرض لإصابة بالغة جراء هذا الحادث , حيث حضرت سيارة تابعة للحرس الملكي لنقله الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية , فيما لا زال البحث جاريا عن الفاعل و الذي قيل أن كاميرا للمراقبة رصدت رقم سيارته.