بعد اعتزالها الفن ها شنو قررات تدير الفنانة مريم بالمير ﻿

بعدما اعتزلت الفن بشكل نهائي وقررت الاهتمام بزوجها وتربية أبنائها.. اختارت الفنانة المغربية خريجة برنامج أستوديو دوزيم في دورته الأولى ''مريم بالمير'' العودة مجددا إلى الساحة الفنية بأغنية مغربية

شوف تيفي:ماريا جعدود

بعدما اعتزلت الفن بشكل نهائي وقررت الاهتمام بزوجها وتربية أبنائها.. اختارت الفنانة المغربية خريجة برنامج أستوديو دوزيم في دورته الأولى "مريم بالمير" العودة مجددا إلى الساحة الفنية بأغنية مغربية شبابية اختارت أن تتعامل فيها مع المنتج المغربي "محمد الناصري" وجاء هذا القرار بعدما تخطى أبناء مريم بالمير مرحلة الطفولة.

وجدير بالذكر أن مريم بالمير تمتاز بصوت قوي حيث أنها أدت مجموعة من الأغاني من بينها أغنية جينيريك لمسلسل الأبرياء الذي كان قد حظي بنسبة مشاهدة كبيرة.