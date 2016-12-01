 الرعب بين فتيات الدشيرة بإنزكان بعد عودة شبح ''مول البيكالا'' وتعرض ثلاث تلميذات للإعتداء صباح اليوم وهذه هي التفاصيل ! ﻿
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الرعب بين فتيات الدشيرة بإنزكان بعد عودة شبح ''مول البيكالا'' وتعرض ثلاث تلميذات للإعتداء صباح اليوم وهذه هي التفاصيل !

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 20:05 الرعب بين فتيات الدشيرة بإنزكان بعد عودة شبح مول البيكالا وتعرض ثلاث تلميذات للإعتداء صباح اليوم وهذه هي التفاصيل ! | حوادث و حقوق
الرعب بين فتيات الدشيرة بإنزكان بعد عودة شبح ''مول البيكالا'' وتعرض ثلاث تلميذات للإعتداء صباح اليوم وهذه هي التفاصيل !
عاد شبح تعرض فتيات بمنطقة الدشيرة ''للتشرميل'' والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ليتصدر الأحداث بعمالة إنزكان أيت ملول بعد تعرض ثلاث تلميذات للإعتداء صبيحة اليوم السبت من طرف مجهول معروف بالمنطقة

شوف تيفي

عاد شبح تعرض فتيات بمنطقة الدشيرة "للتشرميل" والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ليتصدر الأحداث بعمالة إنزكان أيت ملول بعد تعرض ثلاث تلميذات للإعتداء صبيحة اليوم السبت من طرف مجهول معروف بالمنطقة "بمول البيكالا".

وحسب مصدر خاص، فقد قام الجاني، الذي حير السلطات الأمنية لمدة شهور، والمعروف بين ساكنة بلدية الدشيرة "بمول البيكالا"، بمطاردة ثلاثة فتيات صبيحة اليوم وهن في طريقهن للدراسة، حيث هددهن بسيف من الحجم الكبير لسرقة هواتفهن وهو في حالة هيجان هستيري، وقام بضرب تلميذة إضطرت للتوجه نحو المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة فيما زميلاتهن إستطعن الفرار بأعجوبة.

وحسب ذات المصادر، فالمشتبه به "مول البيكالا" يقوم بعملياته الإجرامية بين الفينة والأخرى، حيث أن آخر عملية قام بها تعود لأسابيع مضت مادفع بالعائلات إلى مرافقة بناتهن للمؤسسات التعليمية، والإمتناع عن الخروج للشارع دون مرافقين.


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مول البيكالا الدراسة السلطات المطاردة الهواتف شوف تيفي

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