 البجيدي يكرس خلافه مع العدل والإحسان.. ويغيب في أول أيام ذكرى رحيل زعيمها الشيخ ياسين ﻿
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البجيدي يكرس خلافه مع العدل والإحسان.. ويغيب في أول أيام ذكرى رحيل زعيمها الشيخ ياسين

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 18:41 البجيدي يكرس خلافه مع العدل والإحسان.. ويغيب في أول أيام ذكرى رحيل زعيمها الشيخ ياسين | بوليتيك
البجيدي يكرس خلافه مع العدل والإحسان.. ويغيب في أول أيام ذكرى رحيل زعيمها الشيخ ياسين
رغم القرب الإيديولوجي، والمشترك الإسلامي الذي يجمع بين حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، إلا أن ما يفرقهما أكثر مما يجمعهما.. حيث ظهر أن هناك تباعد نسبي بين الهيئتين، ليس من خلال تباين
شوف تيفي 
 
رغم القرب الإيديولوجي، والمشترك الإسلامي الذي يجمع بين حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، إلا أن ما يفرقهما أكثر مما يجمعهما.. حيث ظهر أن هناك تباعد نسبي بين الهيئتين، ليس من خلال تباين مواقفهما خلال السنوات القليلة الماضية فحسب، وإنما حتى ما طفا إلى السطح مؤخرا، أبرزه، مظهر التعزية التي تلقها بن كيران، الأمين العام للبيجيدي من جماعة الشيخ ياسين في وفاة والدته.
اليوم، يسجل البيجيدي موقفه أيضا من جماعة العدل والإحسان، إذ في الوقت الذي حضر فيه ممثلون لعدد من الهيئات الإسلامية بالمغرب العربي والمشرق وأوربا إلى ندوة العدل والإحسان، المنظمة بمقرها الوطني اليوم السبت 17 دجنبر 2016 بسلا،  بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل مرشدها، سجل حزب بنكيران غيابه مرة أخرى، كما في دعوات سابقة.
مصدر مطلع من داخل الجماعة أكد الأمر، واعتبره عاديا وطبيعيا، ولم يكن بالنسبة له جديدا، باعتبار الدعوات الموجهة كانت دائما بصفة شخصية وليس باسم الهيآت.
وشهدت الندوة التي حضرتها "شوف تيفي" والتي ركزت على الحوار والبناء المشترك، حضورا دوليا وعربيا ووطنيا وازنا، لا من الناحية الفكرية أو السياسية أو الإعلامية، بالإضافة إلى حضور ممثلي هيئات من دول إفريقية وأسيوية وأوربية وكذا عربية. المهم "آش واقع بين البيجيدي والعدل والإحسان...؟ الله أعلم".
 
 
 
 
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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البيجيدي عبد السلام ياسين بنكيران ندوة العدل والإحسان

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