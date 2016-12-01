 عاجل : إستنفار أمني بالدار البيضاء بعد سرقة حاسوب يحتوي معلومات ديبلوماسية حساسة وتدخل السفير و جهات نافذة.. شوفو أشنو وقع ! ﻿
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عاجل : إستنفار أمني بالدار البيضاء بعد سرقة حاسوب يحتوي معلومات ديبلوماسية حساسة وتدخل السفير و جهات نافذة.. شوفو أشنو وقع !

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 19:40 عاجل : إستنفار أمني بالدار البيضاء بعد سرقة حاسوب يحتوي معلومات ديبلوماسية حساسة وتدخل السفير و جهات نافذة.. شوفو أشنو وقع ! | مجتمع
عاجل : إستنفار أمني بالدار البيضاء بعد سرقة حاسوب يحتوي معلومات ديبلوماسية حساسة وتدخل السفير و جهات نافذة.. شوفو أشنو وقع !
عاش حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء حالة إستنفار قصوى لدى الأجهزة الأمنية بعد تدخل مباشر لسفير كوريا الجنوبية المعتمد بالرباط.

شوف تيفي

عاش حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء يوم أمس  حالة إستنفار قصوى لدى الأجهزة الأمنية بعد تدخل مباشر لسفير كوريا الجنوبية المعتمد بالرباط.
وأفادت مصادر خاصة "لشوف تيفي" عن تمكن العميد المركزي شخصيا بمنطقة مولاي رشيد من توقيف الجاني الذي قام بالسطو على حاسوب يحتوي معلومات دبلوماسية وصفت بالسرية لفتاتين يحملان الجنسية الكورية.

وحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها "شوف تيفي" فالفتاتان تدرسان بمعهد لتعليم اللغة الكورية، وتربطهما علاقة وطيدة بمسؤولين بالسفارة الكورية.

ونفت ذات المصادر تعرض الفتاتين لأي مكروه، حيث أنه مباشرة بعد تدخل جهات عليا وتوجه الفتاتين نحو مركز الشرطة بحي مولاي رشيد، أعلنت عن حالة إستنفار قصوى بين عناصر الأمن الذين تمكنوا من توقيف الجاني وهو شاب في مقتبل العمر، ولنا عودة للموضوع بتفاصيل أخرى.

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كوريا النشل السرقة الدارالبيضاء الدبلوماسية شوف تيفي

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