 عاجل : ضحية جديدة بعد إنفجار لغم أرضي بمنطقة أوسرد قبل قليل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : ضحية جديدة بعد إنفجار لغم أرضي بمنطقة أوسرد قبل قليل | مجتمع

عاجل : ضحية جديدة بعد إنفجار لغم أرضي بمنطقة أوسرد قبل قليل

شاهد بالفيديو | بعد سنتين على وفاته.. شوف تيفي تذكركم بآخر الأعمال السينيمائية للمرحوم البسطاوي | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | بعد سنتين على وفاته.. شوف تيفي تذكركم بآخر الأعمال السينيمائية للمرحوم البسطاوي

بالصور.. بعد لمجرد فناير تحي حفلا بقصر المؤتمرات بباريس وها أش غادي يديرو بفلوسو | ثقافة و فنون

بالصور.. بعد لمجرد ''فناير'' تحي حفلا بقصر المؤتمرات بباريس وها أش غادي يديرو بفلوسو

صورة رائعة لمغربية مع الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة رائعة لمغربية مع الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك

بعد 5 أشهر من ارتكابه لجريمة قتل في حق صديقه.. أمن أولاد تايمة يوقف المبحوث عنه | حوادث و حقوق

بعد 5 أشهر من ارتكابه لجريمة قتل في حق صديقه.. أمن ''أولاد تايمة'' يوقف المبحوث عنه

من جديد.. اعتقال صاحب أكبرشركة متخصصة في التسويق الشبكي بالبيضاء | مجتمع

من جديد.. اعتقال صاحب أكبرشركة متخصصة في التسويق الشبكي بالبيضاء

صادم:الدعارة الراقية بمراكش..ثمن قضاء الليلة الواحدة يصل إلى 13 ألف درهم | مجتمع

صادم:الدعارة الراقية بمراكش..ثمن قضاء الليلة الواحدة يصل إلى 13 ألف درهم

بعد ستة أشهر.. القضاء الفرنسي يوجه التهمة إلى ثلاثة مشتبه فيهم في إطار اعتداء نيس الإرهابي | دولي

بعد ستة أشهر.. القضاء الفرنسي يوجه التهمة إلى ثلاثة مشتبه فيهم في إطار اعتداء نيس الإرهابي

مصر منعات ولد بن لادن من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل | دولي

مصر منعات ولد بن لادن من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

عاجل : ضحية جديدة بعد إنفجار لغم أرضي بمنطقة أوسرد قبل قليل

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 19:27 عاجل : ضحية جديدة بعد إنفجار لغم أرضي بمنطقة أوسرد قبل قليل | مجتمع
عاجل : ضحية جديدة بعد إنفجار لغم أرضي بمنطقة أوسرد قبل قليل
كشف مصدر مطلع، في إتصال هاتفي ''بشوف تيفي'' أن أحد أقاربه نقل في حالة حرجة من منطقة نواحي أوسرد إلى مدينة بوجدور بعد إنفجار لغم أرضي قبل قليل.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، في إتصال هاتفي "بشوف تيفي" أن أحد أقاربه نقل في حالة حرجة من منطقة نواحي أوسرد إلى مدينة بوجدور بعد إنفجار لغم أرضي قبل قليل.

وأفاد ذات المصدر، أن اللغم الأرضي إنفجر بالضحية وهو ممتطيا سيارته بمنطقة تابعة لعمالة أوسرد، حيث تفاجأ الضحية بالإنفجار حسب المعلومات الأولية.

هذا، وسبق لعناصر من الجيش المغربي، أن أوقفت شبابا بمحاذاة منطقة حدودية بنفس المنطقة، حيث أحالتهم على الحامية العسكرية التابعة بمنطقة الزاك، قبل أن تخلي سبيلهم، بعد إعترافهم بأن تواجدهم قرب الحدود هو بهدف البحث عن فطر الكمأ المعروف محليا "بالترفاس".


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإتصال الإنفجار الترفاس أوسرد الجيش شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

من جديد.. اعتقال صاحب أكبرشركة متخصصة في التسويق الشبكي بالبيضاء | مجتمع

من جديد.. اعتقال صاحب أكبرشركة متخصصة في التسويق الشبكي بالبيضاء

صادم:الدعارة الراقية بمراكش..ثمن قضاء الليلة الواحدة يصل إلى 13 ألف درهم | مجتمع

صادم:الدعارة الراقية بمراكش..ثمن قضاء الليلة الواحدة يصل إلى 13 ألف درهم

خطير: إعتداء جديد على شخص بسبب المثلية الجنسية بالريف فيديو صادم | مجتمع

خطير: إعتداء جديد على شخص بسبب المثلية الجنسية بالريف ''فيديو صادم''

فضيحة..حالة كارثية للمرافق الصحية بمستشفى الحسني بمدينة الناظور | مجتمع

فضيحة..حالة كارثية للمرافق الصحية بمستشفى الحسني بمدينة الناظور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سيمو بنبشير.. الشاب خالد قال الصراحة فالقضية ديال سعد لمجرد وها علاش | بــووز
منذ 1 دقيقة

سيمو بنبشير.. الشاب خالد قال الصراحة فالقضية ديال سعد لمجرد وها علاش

شباط يتكلم عن البلوكاج السياسي و أسباب الخروج من الحكومة و تاريخ حزب الاستقلال(فيديو) | قنوات أخرى

شباط يتكلم عن البلوكاج السياسي و أسباب الخروج من الحكومة و تاريخ حزب الاستقلال(فيديو)

بعد مرور سنتين على رحيله.. آخر حوار للمرحوم البسطاوي على قناة شوف تيفي قبل وفاته | خارج البلاطو

بعد مرور سنتين على رحيله.. آخر حوار للمرحوم البسطاوي على قناة شوف تيفي قبل وفاته

رسالة جديدة من سعد لمجرد من قلب زنزانته بعد تقرير الخبرة الطبية (فيديو) | بــووز

رسالة جديدة من سعد لمجرد من قلب زنزانته بعد تقرير الخبرة الطبية (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : ضحية جديدة بعد إنفجار لغم أرضي بمنطقة أوسرد قبل قليل | مجتمع
منذ 7 دقائق

عاجل : ضحية جديدة بعد إنفجار لغم أرضي بمنطقة أوسرد قبل قليل

شاهد بالفيديو | بعد سنتين على وفاته.. شوف تيفي تذكركم بآخر الأعمال السينيمائية للمرحوم البسطاوي | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | بعد سنتين على وفاته.. شوف تيفي تذكركم بآخر الأعمال السينيمائية للمرحوم البسطاوي

بالصور.. بعد لمجرد فناير تحي حفلا بقصر المؤتمرات بباريس وها أش غادي يديرو بفلوسو | ثقافة و فنون

بالصور.. بعد لمجرد ''فناير'' تحي حفلا بقصر المؤتمرات بباريس وها أش غادي يديرو بفلوسو

صورة رائعة لمغربية مع الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة رائعة لمغربية مع الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.