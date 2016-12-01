عاجل : ضحية جديدة بعد إنفجار لغم أرضي بمنطقة أوسرد قبل قليل ﻿

كشف مصدر مطلع، في إتصال هاتفي ''بشوف تيفي'' أن أحد أقاربه نقل في حالة حرجة من منطقة نواحي أوسرد إلى مدينة بوجدور بعد إنفجار لغم أرضي قبل قليل.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع، في إتصال هاتفي "بشوف تيفي" أن أحد أقاربه نقل في حالة حرجة من منطقة نواحي أوسرد إلى مدينة بوجدور بعد إنفجار لغم أرضي قبل قليل.

وأفاد ذات المصدر، أن اللغم الأرضي إنفجر بالضحية وهو ممتطيا سيارته بمنطقة تابعة لعمالة أوسرد، حيث تفاجأ الضحية بالإنفجار حسب المعلومات الأولية.

هذا، وسبق لعناصر من الجيش المغربي، أن أوقفت شبابا بمحاذاة منطقة حدودية بنفس المنطقة، حيث أحالتهم على الحامية العسكرية التابعة بمنطقة الزاك، قبل أن تخلي سبيلهم، بعد إعترافهم بأن تواجدهم قرب الحدود هو بهدف البحث عن فطر الكمأ المعروف محليا "بالترفاس".





