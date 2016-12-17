بالصور.. بعد لمجرد ''فناير'' تحي حفلا بقصر المؤتمرات بباريس وها أش غادي يديرو بفلوسو ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
تستعد مجموعة "فناير" هذا المساء, لإحياء حفل كبير بقصر المؤتمرات بباريس , وهو المكان الذي كان سيحي فيه سعد لمجرد حفله الشهير قبل إلقاء القبض عليه .
و حسب المعلومات الواردة من عاصمة الأنوار "باريس" , فان المجموعة المراكشية صاحبة أغنية "الأمير النظيف" قررت تخصيص عائدات هذا الحفل الخيري لإحدى المدارس العمومية بمنطقة أزيلال.
و كانت مجموعة "فناير" التي اشتهرت بأغنية "يد الحنة" قد قدمت أغنيتها "الأمير النظيف" أمام أنظارالملك خلال قمة المناخ بمراكش "كوب22" الشهر المنصرم.
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