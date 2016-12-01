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صورة رائعة لمغربية مع الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 18:24 صورة رائعة لمغربية مع الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك | بوليتيك
صورة رائعة لمغربية مع الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك
في صورة معبرة، يحلم بها الكثيرون.. بدت سيدة مغربية وهي تحاول أن توثق للحظة قربها من الملك محمد السادس، غاية في التلقائية، مؤرخة لسلوك ملكي، يكرس من خلاله قربه الدائم من أبناء شعبه.

شوف تيفي


في صورة معبرة، يحلم بها الكثيرون.. بدت سيدة مغربية وهي تحاول أن توثق للحظة قربها من الملك محمد السادس، غاية في التلقائية، مؤرخة لسلوك ملكي، يكرس من خلاله قربه الدائم من أبناء شعبه.

لكن هذه الصورة لم تكن سيلفي.. ولا حتى صورة من تلك التي يلتقطها حراس الملك للملك مع المواطنين في الشارع.. فقط، هي صورة منزوعة من ربورطاج للقناة الأولى يوم أمس الجمعة، والذي صورته أثناء زيارة الملك محمد السادس لمعاقل المدينة القديمة من خلال افتتاح مؤسسة للصناعة التقليدية، وزيارة لمعبد يهودي فضلا عن تسليم دراجات سياحية لفائدة شباب المنطقة.

الصورة نالت إعجاب الكثيرين، حيث ظهرت من خلالها السيدة وهي تتكئ على كتف الملك ، في لقطة معبرة وجميلة تدل على إعجاب وحب كبير يكنه المغاربة لملكهم محمد السادس.

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صورة ملك المغرب سيلفي

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