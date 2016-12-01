بعد 5 أشهر من ارتكابه لجريمة قتل في حق صديقه.. أمن ''أولاد تايمة'' يوقف المبحوث عنه ﻿

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بـ''أولاد تايمة'' أمس الجمعة من توقيف شاب يبلغ من العمر 22 سنة ،كان محل مذكرة بحث وطنية , للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بـ"أولاد تايمة" أمس الجمعة من توقيف شاب يبلغ من العمر 22 سنة ،كان محل مذكرة بحث وطنية , للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

و ذكرت مصادر محلية أن فصول الجريمة تعود إلى غشت الماضي عندما أقدم الموقوف و اثنان من الشبان الآخرين على تعريض صديق رابع لهم لطعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض، بسبب خلافات شخصية، حيث استغلوا اختلاءهم به خلال جلسة خمرية خارج المدينة لينفذوا جريمتهم .

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد تمكنت من إيقاف الشابين الآخرين مباشرة بعد اقترافهم لفعلهم الإجرامي، في حين ظل الجاني الثالث فارا إلى أن تم إيقافه، أمس الجمعة، على مستوى حي "الحريشة" بذات المدينة .