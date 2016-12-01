من جديد.. اعتقال صاحب أكبرشركة متخصصة في التسويق الشبكي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق ، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء استدعت يوم أمس الجمعة مجددا مدير الشركة المغربية المتخصصة في مجال التسويق الشبكي أو ما يسمى بالبيع الهرمي

شوف تيفي: ف.ع

علمت "شوف تيفي" من مصدر موثوق ، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء استدعت يوم أمس الجمعة مجددا مدير الشركة المغربية المتخصصة في مجال التسويق الشبكي أو ما يسمى بالبيع الهرمي في مواد خاصة بالتجميل, قصد الاستماع إليه .

و أكد المصدر،اليوم السبت، أن عناصر الشرطة القضائية قامت بتحرير محضر لمدير الشركة تم قامت بتقديمه بعد ساعتين أمام قاضي التحقيق, الذي أمر باعتقاله في انتظار استكمال البحث معه في تهم لم يتسنى للمصدر التعرف عليها.

جدير بالذكر أن أرصدة الشركة المذكورة الموجودة بالبنك المغربي للتجارة الخارجية كانت مجمدة من طرف بنك المغرب قصد الافتحاص منذ حوالي 8 أشهر مما دفع بالمشتركين بالشركة إلى التفكير في خوض حركة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام بنك المغرب