بعد ستة أشهر.. القضاء الفرنسي يوجه التهمة إلى ثلاثة مشتبه فيهم في إطار اعتداء نيس الإرهابي ﻿

أفاد مصدر قضائي اليوم السبت، أنه تم أمس الجمعة، توجيه التهمة إلى ثلاثة أشخاص، يشتبه في أن لهم دورا في تزويد منفذ اعتداء نيس (جنوب شرق)، الذي أوقع 86 قتيلا في 14 يوليوز الماضي بالسلاح، وتم إيداعهم السجن

شوف تيفي

أفاد مصدر قضائي اليوم السبت، أنه تم أمس الجمعة، توجيه التهمة إلى ثلاثة أشخاص، يشتبه في أن لهم دورا في تزويد منفذ اعتداء نيس (جنوب شرق)، الذي أوقع 86 قتيلا في 14 يوليوز الماضي بالسلاح، وتم إيداعهم السجن مؤقتا.

وتم توقيف الرجال الثلاثة وأعمارهم 24 و31 و36 عاما، في نيس يوم الاثنين الماضي، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين أفرج عنهم، كما أفرج عن مشتبه به آخر في نانت

ووجهت إلى المشتبه فيه البالغ من العمر 31 سنة تهمة الانتماء الى شبكة إجرامية ارهابية، فيما وجهت إلى الاثنين الآخرين تهمة التواطؤ مع شبكة اجرامية إرهابية وانتهاك قانون حيازة الاسلحة على علاقة مع مجموعة ارهابية.

ويوجد بين الأشخاص الـ11 الموقوفين خمسة أشخاص ولدوا في ألبانيا، كانوا مقربين من زوجين ألبانيين وجهت اليهما في شهر يوليوز الماضي تهمة بيع مسدس لمنفذ الاعتداء.

وكان الاعتداء الذي نفذه محمد لحويج بوهلال يوم العيد الوطني بشاحنة مبردة، أوقع 86 قتيلا من 19 جنسية واكثر من 400 جريح.



