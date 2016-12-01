مصر منعات ولد بن لادن من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل ﻿

منعت سلطات مطار القاهرة صباح اليوم السبت عمر بن لادن ابن زعيم القاعدة أسامة بن لادن من دخول أراضيها، حيث رحلته إلى تركيا مباشرة فور وصوله المطار قادما من قطر.

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منعت سلطات مطار القاهرة صباح اليوم السبت عمر بن لادن ابن زعيم القاعدة أسامة بن لادن من دخول أراضيها، حيث رحلته إلى تركيا مباشرة فور وصوله المطار قادما من قطر.

وكشفت صحيفة "هافنغتون بوسط"، نقلا عن مصدرها من سلطات المطار المصري، أن جهة أمنية كانت قد أضافت اسمه إلى قوائم الممنوعين من الدخول، ولم يذكر سببا للمنع، حيث كان عمر قد عاش في مصر ومعه زوجته البريطانية عامي 2007 و2008 ثم غادرها ومنع من الدخول لدى عودته.

ويعتبر عمر بن لادن الذي اختار ترحيله إلى تركيا فور وصوله المطار، الابن الرابع لبن لادن الذي قتل في عملية للقوات الخاصة الأميركية في باكستان في ماي سنة 2011، وذلك بعد شهور من اندلاع ثورات الربيع العربي.



