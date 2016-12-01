 مصر منعات ولد بن لادن من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف أخطر عصابة إجرامية بإنزكان .. لن تصدق كيف كانت تنفذ سرقاتها | حوادث و حقوق

توقيف أخطر عصابة إجرامية بإنزكان .. لن تصدق كيف كانت تنفذ سرقاتها

تفاصيل الفيديو الصادم الذي تعرض من خلاله مثلي من الريف إلى اعتداء خطير | حوادث و حقوق

تفاصيل الفيديو الصادم الذي تعرض من خلاله ''مثلي'' من الريف إلى اعتداء خطير

عاجل: محامي سعد لمجرد يكشف عن وثائق جديدة و يكذب تقرير الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية و هذا ما قاله عن جديد القضية من باريس | ثقافة و فنون

عاجل: محامي سعد لمجرد يكشف عن وثائق جديدة و يكذب تقرير الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية و هذا ما قاله

إنفراد.. تنقيل كولونيل في الدرك بسوس نحو مدينة بن سليمان لتعميق البحت معه حول 120 مليون | حوادث و حقوق

إنفراد.. تنقيل كولونيل في الدرك بسوس نحو مدينة بن سليمان لتعميق البحت معه حول 120 مليون

خطير.. البوليساريو تدق طبول الحرب وتشرع في تشييد بنايات للتفتيش على الحدود | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تدق طبول الحرب وتشرع في تشييد بنايات للتفتيش على الحدود

عاجل:إنذار من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب غينيا الجديدة | دولي

عاجل:إنذار من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب غينيا الجديدة

خاص وبالصور... بن كيران يستقبل وفدا يضم برلمانيا بالأحرار بعد زيارته لجميع زعماء الأحزاب السياسية | بوليتيك

خاص وبالصور... بن كيران يستقبل وفدا يضم برلمانيا بالأحرار بعد زيارته لجميع زعماء الأحزاب السياسية

بان كي مون يخرج عن صمته ويطأطئ رأسه بسبب ما يقع بحلب السورية | دولي

بان كي مون يخرج عن صمته ويطأطئ رأسه بسبب ما يقع بحلب السورية

رغم الصراع السياسي ...المسرح يجمع جزائريين ومغاربة بمدينة هوارة بجهة سوس بمناسبة المسيرة الخضراء | بوليتيك

رغم الصراع السياسي ...المسرح يجمع جزائريين ومغاربة بمدينة هوارة بجهة سوس بمناسبة المسيرة الخضراء

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

مصر منعات ولد بن لادن من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 16:39 مصر منعات ولد بن لادن من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل | دولي
مصر منعات ولد بن لادن من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل
منعت سلطات مطار القاهرة صباح اليوم السبت عمر بن لادن ابن زعيم القاعدة أسامة بن لادن من دخول أراضيها، حيث رحلته إلى تركيا مباشرة فور وصوله المطار قادما من قطر.

شوف تيفي

منعت سلطات مطار القاهرة صباح اليوم السبت عمر بن لادن ابن زعيم القاعدة أسامة بن لادن من دخول أراضيها، حيث رحلته إلى تركيا مباشرة فور وصوله المطار قادما من قطر.

وكشفت صحيفة "هافنغتون بوسط"، نقلا عن مصدرها من سلطات المطار المصري، أن جهة أمنية كانت قد أضافت اسمه إلى قوائم الممنوعين من الدخول، ولم يذكر سببا للمنع، حيث كان عمر قد عاش في مصر ومعه زوجته البريطانية عامي 2007 و2008 ثم غادرها ومنع من الدخول لدى عودته.

ويعتبر عمر بن لادن الذي اختار ترحيله إلى تركيا فور وصوله المطار، الابن الرابع لبن لادن الذي قتل في عملية للقوات الخاصة الأميركية في باكستان في ماي سنة 2011، وذلك بعد شهور من اندلاع ثورات الربيع العربي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الربيع العربي مصر القاهرة قطر تركيا بن لادن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:إنذار من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب غينيا الجديدة | دولي

عاجل:إنذار من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب غينيا الجديدة

بان كي مون يخرج عن صمته ويطأطئ رأسه بسبب ما يقع بحلب السورية | دولي

بان كي مون يخرج عن صمته ويطأطئ رأسه بسبب ما يقع بحلب السورية

عاجل: من جديد تركيا تستيقظ على وقع الانفجار وهذه حصيلة القتلى | دولي

عاجل: من جديد تركيا تستيقظ على وقع الانفجار وهذه حصيلة القتلى

عريقات :نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة سيدمر أي آفاق للسلام مع إسرائيل | دولي

عريقات :نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة سيدمر أي آفاق للسلام مع إسرائيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شخصيات سياسية وحقوقية في قلب مقر العدل والإحسان وهاشنو قالوا.. | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

شخصيات سياسية وحقوقية في قلب مقر العدل والإحسان وهاشنو قالوا..

أمكاسو لشوف تيفي:دعوة العدل و الاحسان للحوار الوطني ليست تكتيكا و إنما خيار استراتيجي | خارج البلاطو

أمكاسو لشوف تيفي:دعوة العدل و الاحسان للحوار الوطني ليست تكتيكا و إنما خيار استراتيجي

منى فتو ترد على الانتقادات بعد مرورها على البساط الاحمر بمهرجان الفيلم بمراكش | قنوات أخرى

منى فتو ترد على الانتقادات بعد مرورها على البساط الاحمر بمهرجان الفيلم بمراكش

شوف تيفي في قلب المنزل الذي انفجر بسبب قنينة غاز بمريرت..شوفو أشنو وقع(فيديو) | خارج البلاطو

''شوف تيفي'' في قلب المنزل الذي انفجر بسبب قنينة غاز بمريرت..شوفو أشنو وقع(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مصر منعات ولد بن لادن من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل | دولي
منذ 3 دقائق

مصر منعات ولد بن لادن من دخول أراضيها وهذه هي التفاصيل

توقيف أخطر عصابة إجرامية بإنزكان .. لن تصدق كيف كانت تنفذ سرقاتها | حوادث و حقوق

توقيف أخطر عصابة إجرامية بإنزكان .. لن تصدق كيف كانت تنفذ سرقاتها

تفاصيل الفيديو الصادم الذي تعرض من خلاله مثلي من الريف إلى اعتداء خطير | حوادث و حقوق

تفاصيل الفيديو الصادم الذي تعرض من خلاله ''مثلي'' من الريف إلى اعتداء خطير

عاجل: محامي سعد لمجرد يكشف عن وثائق جديدة و يكذب تقرير الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية و هذا ما قاله عن جديد القضية من باريس | ثقافة و فنون

عاجل: محامي سعد لمجرد يكشف عن وثائق جديدة و يكذب تقرير الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية و هذا ما قاله

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.