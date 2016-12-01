توقيف أخطر عصابة إجرامية بإنزكان .. لن تصدق كيف كانت تنفذ سرقاتها ﻿

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، أمس الجمعة خمسة أشخاص، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وشراء مسروق، وحيازة وترويج أقراص مهلوسة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، أمس الجمعة خمسة أشخاص، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وشراء مسروق، وحيازة وترويج أقراص مهلوسة.

وذكر مصدر أمني لـقناة "شوف تيفي" أنه جرى إيقاف المشتبه فيهم، وجلهم من ذوي السوابق القضائية في نفس الميدان، بعد تفعيل مصالح الشرطة القضائية لتحريات مكثفة إثر توصلها بشكايات من مواطنين تعرضوا للسرقة، قادت إلى تحديد هويات الجناة، حيث تأتى في بادئ الأمر إيقاف شخص يتخذ منزله كفضاء لإيواء أفراد العصابة، قبل أن تسفر المداهمات التي باشرها أفراد الشرطة عن إيقاف باقي شركائه، ومن ضمنهم شخصين يعملان على شراء المسروق وتصريفه بالسوق.

و أضاف المصدر أن البحث الأولي مع عناصر العصابة، المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، كشفت أنهم يعمدون إلى اعتراض سبيل المارة ويجردونهم من ممتلكاتهم وأغراضهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض أو عن طريق تحريض كلب شرس عليهم.

و كشف المصدر ذاته أن العناصر الأمينة حجزت لدى أفراد هذه العصابة عشرات الهواتف النقالة كلها من متحصلات عمليات السرقة التي نفذوها مؤخرا، إلى جانب كمية من الأقراص المهلوسة.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الخمسة تحت الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما يجري البحث عن عدد من المشتبه في انتمائهم إلى هذه العصابة بعد الاهتداء إلى هوياتهم.