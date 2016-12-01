تفاصيل الفيديو الصادم الذي تعرض من خلاله ''مثلي'' من الريف إلى اعتداء خطير ﻿

نشرت جمعية أقليات لمناهضة التمييز الجنسي،اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، فيديو جديد يوثق لاعتداء تعرض له مثلي جرت فصوله بمنطقة الريف.

شوف تيفي

نشرت جمعية أقليات لمناهضة التمييز الجنسي،اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، فيديو جديد يوثق لاعتداء تعرض له مثلي جرت فصوله بمنطقة الريف.

و تعرض حسب التصريح المترجم، المثلي للتعذيب و الضرب المبرح، من طرف بعض المواطنين الذين يستنكرون هذه العلاقات المثلية .

و طالبت الجمعية من خلال ذات المنشور من السلطات الأمنية التدخل في مثل هذه الحالات و توقيف المتورطين



