تفاصيل الفيديو الصادم الذي تعرض من خلاله ''مثلي'' من الريف إلى اعتداء خطير ﻿

شوف تيفي
نشرت جمعية أقليات لمناهضة التمييز الجنسي،اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، فيديو جديد يوثق لاعتداء تعرض له مثلي جرت فصوله بمنطقة الريف.
و تعرض حسب التصريح المترجم، المثلي للتعذيب و الضرب المبرح، من طرف بعض المواطنين الذين يستنكرون هذه العلاقات المثلية .
و طالبت الجمعية من خلال ذات المنشور من السلطات الأمنية التدخل في مثل هذه الحالات و توقيف المتورطين
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.