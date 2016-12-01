 عاجل: محامي سعد لمجرد يكشف عن وثائق جديدة و يكذب تقرير الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية و هذا ما قاله عن جديد القضية من باريس ﻿
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عاجل: محامي سعد لمجرد يكشف عن وثائق جديدة و يكذب تقرير الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية و هذا ما قاله عن جديد القضية من باريس

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 16:08 عاجل: محامي سعد لمجرد يكشف عن وثائق جديدة و يكذب تقرير الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية و هذا ما قاله عن جديد القضية من باريس | ثقافة و فنون
عاجل: محامي سعد لمجرد يكشف عن وثائق جديدة و يكذب تقرير الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية و هذا ما قاله عن جديد القضية من باريس
كشف المحامي المغربي، إبراهيم الراشدي الذي يدافع إلى جانب الوحش الفرنسي عن الفنان المغربي سعد لمجرد، في تصريح اليوم السبت على توفر هيئة الدفاع عن وثائق جديدة تكذب الخبرة الطبية التي أجرتها الفتاة

شوف تيفي

 

كشف المحامي المغربي، إبراهيم الراشدي الذي يدافع إلى جانب الوحش الفرنسي عن الفنان المغربي سعد لمجرد، في تصريح اليوم السبت على توفر هيئة الدفاع عن وثائق جديدة تكذب الخبرة الطبية التي أجرتها الفتاة الفرنسية.

و قال الراشدي في تصريح لجريدة النهار اللبنانية، أنّ المعلومات الواردة عن تعنيف الفتاة و اغتصابها من طرف لمجرد عارية عن الصحة، لأن هذه المسائل حسبه ستناقش بعد المواجهة مع الفتاة الفرنسية ولا تطوّرات في القضيّة."

و أفاد المحامي،أن هيئة الدفاع عن سعد لمجرد المعتقل منذ أكتوبر الماضي بفرنسا، تنتظر الإدلاء ببعض الوثائق الجديدة لطلب الاسراع في الافراج عن المجرد.

و كانت "شوف تيفي" السباقة لنشر تقرير الخبرة الطبية الذي أجرته الفتاة الفرنسية"لورا بريول" و الذي أتبت تعنيفها و إصابتها بأزمة نفسية،بعد توصلنا به من باريس.

 

 

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شوف تيفي المغرب سعد لمجرد باريس تعنيف الفتاة الفرنسية

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