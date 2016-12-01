إنفراد.. تنقيل كولونيل في الدرك بسوس نحو مدينة بن سليمان لتعميق البحت معه حول 120 مليون ﻿

كشفت مصادر مطلعة عن تنقيل نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة سوس ماسة، نحو مدينة بن سليمان بعد أيام فقط من حلول لجنة لتقصي الحقائق من القيادة المركزية للدرك.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة عن تنقيل نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة سوس ماسة، نحو مدينة بن سليمان بعد أيام فقط من حلول لجنة لتقصي الحقائق من القيادة المركزية للدرك.

وحسب ذات المصادر، فاللجنة المركزية التي حلت على عجل، عقدت إجتماعات ماراطونية مع مسؤولين بالدرك الملكي بجهة سوس ماسة، حيث وقفت على بعض الخروقات أثناء غياب القائد الجهوي للدرك الملكي بسوس ماسة في وقت سابق.

وأضافت ذات المصادر أن أحد نواب القائد الجهوي للدرك، جاء ذكر إسمه بعد التحقيق مع أحد بارونات المخدرات الذي تم توقيفه تزامنا مع غياب القائد الجهوي بسوس حيث كشف البارون الموقوف عن منحه مبالغ مالية مهمة لمقربين من الكولونيل .

هذا، ويروج بقوة بين مصادر مقربة على أن البارون تحدث عن مبالغ مالية كبيرة لكن ذات المصادر لم توضح علاقة المسؤول الذي تم تنقيله لتعميق البحث معه نحو مدينة بن سليمان بالمبلغ المذكور.

من جهة ثانية، قالت مصادر مقربة من المسؤول، في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن مايروج من تنقيل المسؤول تأديبيا، خبر غير دقيق وأن التنقيل إداري وإحترم المساطر الإدارية المعمول بها في ذات الشأن ولا علاقة له بأي تنقيل تأديبي أو مايروج بين عناصر بالقيادة الجهوية للدرك بسوس.