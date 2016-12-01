خطير.. البوليساريو تدق طبول الحرب وتشرع في تشييد بنايات للتفتيش على الحدود ﻿

أعلنت مواقع إلكترونية محسوبة على الجبهة الإنفصالية البوليساريو، أن عناصرها تقوم بتشييد مركزين حدوديين على بعد أقل من 180 مترا عن النقطة التفتيشية الكر كرات.

شوف تيفي



أعلنت مواقع إلكترونية محسوبة على الجبهة الإنفصالية البوليساريو، أن عناصرها تقوم بتشييد مركزين حدوديين على بعد أقل من 180 مترا عن النقطة التفتيشية الكر كرات.

وحسب ذات المصادر، فالمركزين الحدوديين سيستعملان كنقط تفتيش ومراقبة مقابلة لوحدات من الجيش المغربي، بالمنطقة العازلة الفاصلة بين المغرب وموريتانيا.

هذا، وما زال المغرب يتابع عن كتب وبكثير من ضبط النفس الإستفزازات المتتالية لصنيعة الجزائر البوليساريو رغم تكرارها في الأسابيع الأخيرة.

ويجمع أغلب المتتبعون لملف الصحراء المغربية أن الإستفزازات المتتالية للبوليساريو على الحدود بالمناطق العازلة التي تراقبها قوات من المينورسو هو فقط ردة فعل فاشلة بعد نجاح التحركات الأخيرة للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس للدول المؤثرة في قارة إفريقيا وهو مايزيد من فقدان قياديي الجبهة الإنفصالية لأعصابهم.