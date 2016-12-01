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عاجل:إنذار من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب غينيا الجديدة

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 15:46 عاجل:إنذار من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب غينيا الجديدة | دولي
عاجل:إنذار من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب غينيا الجديدة
ضرب زلزال بقوة 7,9 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت ودفع مركز الإنذار من تسونامي في المحيط الهادىء إلى إطلاق تحذير من إمكانية حدوث مد بحري في عدة مناطق ساحلية.

شوف تيفي:وكالات


ضرب زلزال بقوة 7,9 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت ودفع مركز الإنذار من تسونامي في المحيط الهادىء إلى إطلاق تحذير من إمكانية حدوث مد بحري في عدة مناطق ساحلية.

وقال المركز إن موجات تسونامي بارتفاع متر إلى ثلاثة أمتار يمكن أن تعرفها سواحل بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان واندونيسيا وناورو وغيرها من الجزر خلال الساعات الثلاث التي تعقب الزلزال.

ووقع الزلزال في الساعة 20,51 (10,51 بتوقيت غرينتش) في البحر ويقع مركزه على بعد ستين كلم شرق تارون، في نيو ايرلاند. وقدر المركز الأمريكي لرصد الزلازل قوة الهزة في البدء بثماني درجات، لكنه عاد وعدل تقديره إلى 7,9 درجات. وقال المركز إنه وقع على عمق 75 كلم.

وأوضح المركز الأمريكي أن "سكان هذه المنطقة يعيشون في مساكن ضعيفة أمام الزلازل. من الممكن وقوع إصابات وأضرار".

وتقع بابوا غينيا الجديدة على طول حزام النار في المحيط الهادىء وهو خط بركاني على طول الصفائح التكتونية.

يشار إلى أن زلزالين قويين وقعا الأسبوع الماضي في المنطقة قبالة جزر سليمان دون التسبب بأضرار جسيمة.

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