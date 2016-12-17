خاص وبالصور... بن كيران يستقبل وفدا يضم برلمانيا بالأحرار بعد زيارته لجميع زعماء الأحزاب السياسية ﻿

كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن وفدا يضم القيادي والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار نور الدين الأزرق، إجتمع مساء أمس الجمعة برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في منزله الخاص بحي الليمون بمدينة

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن وفدا يضم القيادي والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار نور الدين الأزرق، إجتمع مساء أمس الجمعة برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في منزله الخاص بحي الليمون بمدينة الرباط.

وقال البرلماني الأزرق في تصريح هاتفي خص به "شوف تيفي" أن زيارته لرئيس الحكومة يوم أمس رفقة أعضاء آخرين، تأتي بعد لقاءات مع جميع قيادات الأحزاب السياسية بدون إستثناء، حيث كان بن كيران هو آخر زعيم حزب سياسي تتم زيارته.

وأضاف لزرق، أن لقاء يوم أمس تشاوري خاص بالإعداد للجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات مع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية و بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب.

ونفى القيادي بحزب الحمامة الذي إنتزع مقعدا برلمانيا بمدينة سلا التي ترشح فيها بن كيران، أن اللقاء خصص لمناقشة إعادة إنتخاب رئيس للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، حيث يرتقب عقد مؤتمر لإنتخاب رئيس الجمعية يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف 20 دجنبر بعد تأجيل المؤتمر منذ 2015 بعد تأسيس الجمعية سنة 2013.

من جهة ثانية، ربطت "شوف تيفي" إتصالا هاتفيا بعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والذي أكد الخبر، موضحا أن حزب المصباح كان سباقا لإثارة موضوع جمعية المنتخبين الترابيين، بعد إستحواذ أخ زعيم حزب سياسي على المنصب منذ وقت طويل، مشددا على أن الجميع يعي أهمية و ضرورة إنجاح المؤتمر المقبل.





