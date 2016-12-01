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بان كي مون يخرج عن صمته ويطأطئ رأسه بسبب ما يقع بحلب السورية

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 15:10 بان كي مون يخرج عن صمته ويطأطئ رأسه بسبب ما يقع بحلب السورية | دولي
بان كي مون يخرج عن صمته ويطأطئ رأسه بسبب ما يقع بحلب السورية
قبل مغادرته لمنصبه كـ''أمين عام للأمم المتحدة''، خرج بان كي مون عن صمته ليقول أن منظمته ''خيبت أمل الشعب السوري''، مضيفا أن ''حلب باتت الآن مرادفا للجحيم''.

شوف تيفي

 

قبل مغادرته لمنصبه كـ"أمين عام للأمم المتحدة"، خرج بان كي مون عن صمته ليقول أن منظمته "خيبت أمل الشعب السوري"، مضيفا أن "حلب باتت الآن مرادفا للجحيم".

وقال بان كي مون، في آخر مؤتمر صحفي عقده ليلة أمس الجمعة "كلنا جميعا خيبنا أمل الشعب السوري"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن السلام لن ينتصر إلا "عندما تترافق معه الرحمة، والعدل، والمسؤولية عن الجرائم البشعة".

ويأتي هذا التصريح الغريب من رجل كان عليه أن لا يخيب الآمال كما صرح بعكس ذلك، وفي ظل إبادة جماعية تعرفها مدينة الثقافة والحضارة "حلب" التي تعيش الدمار والتقتيل من أجل مصالح وأطماع لا يد لها فيها.

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حلب سوريا بان كي مون مؤتمر حرب

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