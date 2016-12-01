رغم الصراع السياسي ...المسرح يجمع جزائريين ومغاربة بمدينة هوارة بجهة سوس بمناسبة المسيرة الخضراء ﻿

إجتمع مجموعة من المسرحيين العرب في مدينة أولاد تايمة، بالجنوب المغربي، في إطار مهرجان هوارة العربي للمسرح في دورته الثالثة، وتعدّ هذه الدورة اسثتنائية للمنظمين، حيث أنهم يستقبلون فرقتين من

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إجتمع مجموعة من المسرحيين العرب في مدينة أولاد تايمة، بالجنوب المغربي، في إطار مهرجان هوارة العربي للمسرح في دورته الثالثة، وتعدّ هذه الدورة اسثتنائية للمنظمين، حيث أنهم يستقبلون فرقتين من الحزائر، كما أن المهرجان ينظم احتفاءً بذكرى المسيرة الخضراء.

وحسب الموقع الإلكتروني لموقع CNN عربي أن المسيرة الخضراء هي ذكرى كبيرة لحدث تاريخي نظمه الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عام 1975، وشارك فيه ما يقارب 350 ألف مغربي، عندما توجه المشاركون إلى منطقة الصحراء المغربية التي كانت محتلة حينئذ من اسبانيا.

وينظم هذا المهرجان منتدى أنفاس للثقافة والفن بشراكة مع عدة مؤسسات كوزارة الثقافة المغربية، وإلى جانب الفرق الجزائرية، توجد فرق سودانية وتونسية وفلسطينية، زيادة على فرق محلية من المغرب، ولا يتوقف المهرجان عند العروض المسرحية فقط، بل ينظم مجموعة من الورشات الفنية لصالح شباب المدينة.

ويرى مكادي عبد اللطيف، رئيس فرقة الأحلام الجزائرية من مدينة تلمسان، أن من بين أهداف حضور الفرقة إلى المغرب، هو زرع الروح الأخوية بين الشعبين، مشيرًا إلى أن الفرقة ترغب في إيصال رسالة إلى الجميع مفادها أن الفن يبقى فنًا بعيدًا عن كل الصراعات، ويشمل كل شيء مشترك بين الشعبين.

وتابع عبد اللطيف في حديث مع CNN بالعربية، أنه لم يجد اختلافًا يذكر بين المغرب والجزائر، وأنه يحس نفسه في بلده الثاني، خاصة وأن نص مسرحية "الاعتراف بالجميل" التي تعرضها الفرقة في المهرجان ألفها الكاتب المغربي ندير عبد اللطيف، متحدثًا عن فخره بصداقات كونها بالمغرب، واعتزازه بالحضور إلى مهرجان مسرحي يجمع الكثير من الأشقاء، حسب ما أورده الموقع العربي.