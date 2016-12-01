الصندوق المغربي للتقاعد يلتهم 10 ملايير سنتيم وها علاش ﻿

في إطار قانون المالية الجديد الذي لم يخرج للوجود بعد، يلتهم الصندوق المغربي للتقاعد مبلغا مهما من ميزانية 2017، والتي تصل إلى 10 ملايير سنتيم.

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في إطار قانون المالية الجديد الذي لم يخرج للوجود بعد، يلتهم الصندوق المغربي للتقاعد مبلغا مهما من ميزانية 2017، والتي تصل إلى 10 ملايير سنتيم.

ويضم الصندوق المغربي للتقاعد 423 مستخدم حسب المحلل السياسي عمر الشرقاوي، والذي قال إن بنكيران دار إصلاح غير مرغوب باش ينقذ الصندوق مْهلي فالمستخدمين ديالو ومخصص خلال 2017 حوالي 10 ملايير سنتيم، أي بمعدل 2 مليون للمستخدم.

وحسب الرواتب الشهرية لأطر الصندوق المغربي للتقاعد فهي غير متكافئة، لأن هناك من يتقاضى 3000 درهم، وآخرون يصل راتبهم الشهري إلى 12 مليون سنتيم.