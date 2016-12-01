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بالفيديو.. الشاب خالد يتعرض لهجوم بعد إطلاق أغنيته الجديدة

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 14:06 بالفيديو.. الشاب خالد يتعرض لهجوم بعد إطلاق أغنيته الجديدة | ثقافة و فنون
بالفيديو.. الشاب خالد يتعرض لهجوم بعد إطلاق أغنيته الجديدة
مباشرة بعد إطلاق كليبه الجديد، اليوم السبت،هاجم عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد عبر الفايسبوك،ملك الراي الشاب خالد في تدوينات و تعاليق على أغنيته التي أعادها بتوزيع جديد بعد 4 سنوات من الغياب على

شوف تيفي:

مباشرة بعد إطلاق كليبه الجديد، اليوم السبت،هاجم عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد عبر الفايسبوك،ملك الراي الشاب خالد في تدوينات و تعاليق على أغنيته التي أعادها بتوزيع جديد بعد 4 سنوات من الغياب على الساحة الفنية.

و طالب رواد العالم الأزرق بمقاطعة الكليب الجديد،انتقاما منهم للتصريحات التي أدلى بها الجزائري الشاب خالد و التي وصفوها بالمستفزة حول قضية اعتقال لمعلم على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

و كان الفنان الجزائري الشاب خالد،خرج بتصريح مثير حول قضية الفنان المغربي سعد لمجرد خلال استضافته يوم الاثنين عبر قناة MBC
حيث نفى ،أن يكون سعد لمجرد ضحية لمؤامرة جزائرية واصفا الأمر بأنه
طيش شباب قائلا:"أنا شفت سعد لمجرد وهاذي أخطاء شباب و هو دارها لراسو..دار مشكلة فأمريكا و هرب من بعد دارها فبلد آخر و قالو معليش و لكن حصل بباريس.." مضيفا أن الفنان المغربي ضيع راسو.."

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شوف تيفي المغرب سعد لمجرد كليب جديد الضجة الاعلامية

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