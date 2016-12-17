حصري: الحموشي يطلق عملية توزيع الزي الرسمي الجديد لعناصر الأمن الوطني.. وهذه مميزات اللوك الجديد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن رجال ونساء الأمن الوطني بالمغرب سيظهرون قريبا للعموم بـ''لوك'' جديد، من خلال زي رسمي جذاب وأنيق ، يواكب التطور الذي تشهدها المملكة على مختلفة الأصعدة..

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن رجال ونساء الأمن الوطني بالمغرب سيظهرون قريبا للعموم بـ"لوك" جديد، من خلال زي رسمي جذاب وأنيق ، يواكب التطور الذي تشهدها المملكة على مختلفة الأصعدة..

وتبعا للمصدر ذاته، إن عملية توزيع جميع أطقم اللباس الرسمي لعناصر الأمن الوطني، من زي وقبعات وأحذية وأحزمة وغيرها، انطلقت بمختلف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، وستستمر على مختلف الوحدات وتشكيلات الأمن بمختلف مناطق المملكة.. ويضيف المصدر أن كل شيء متعلق بهذا الزي الرسمي الجديد جاهز الآن، حيث ستستمر عملية توزيعه إلى غاية منتصف يناير 2017.

وكشف المصدر، أنه فور انتهاء عملية التوزيع، ستصدر مذكرة حول القرار المتعلق باللباس الرسمي من طرف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، حيث سيحدد تاريخ ظهور رجال الأمن بالزي الجديد في الشارع العام على المستوى الوطني. ويتوقع المصدر ظهور البوليس المغربي بلباسه الجديد أن يكون قبل متم شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر نفسه، أن من مزايا هذا الزي الرسمي الجديد لعناصر الأمن الوطني، هو أنه يتوفر على مواصفات عالمية جديدة، تحترم جميع المعايير، كما يسهل عملية التدخل السريع.

وتدخل هذه العملية ضمن استراتيجية الحموشي لتحديث جهاز الأمن الوطني، الهادفة إلى تسريع وثيرة تواجد العناصر الأمنية في بؤر الأحداث، والتدخل السريع من أجل حفظ أمن وممتلكات المواطنين، مع تحقيق ظروف جيدة لها لأداء واجبها في أحسن حال..



