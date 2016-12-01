بعد رحلة مكوكية بأدغال إفريقيا..الملك محمد السادس يزور فرنسا نهاية الشهر الجاري ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس سيزور في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر العاصمة الفرنسية باريس.

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كشفت مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس سيزور في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر العاصمة الفرنسية باريس.



وأفادت ذات المصادر، أن الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس لباريس تتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية، بعد زيارة عدد من الدول الإفريقية والتي كللت بعقد عدة إتفاقيات سياسية وإقتصادية أذهلت أعداء المغرب قبل أصدقائه.



وينتظر حسب المعطيات المستقاة من ذات المصادر، أن يعود الملك محمد السادس لإتمام زيارته لكل من دولة زامبيا وإفريقيا الوسطى، قبل السفر من جديد نحو دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من حاكم الإمارات وهي الزيارة التي تحدثت عنها مواقع إعلامية خليجية.





