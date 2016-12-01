انفجار قوي بـ''مريرت'' يخلف 3 جرجى ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
أصيبت عائلة مكونة من 3 أفراد بحروق خطيرة قبل قليل من يومه الخميس , بعد انفجار قنينة غاز صغيرة الحجم بمنطقة "أيت مو" بمدينة "مريرت", بسبب تسرب للغاز من هذه القنينة متسببا في كارثة حقيقية.
و أضافت مصادر موثوقة لقناة "شوف تيفي" , أن رب الأسرة و زوجته تعرضوا لحروق خطيرة بسبب هذا الانفجار الكبير والذي أحدث شقوقا ودمارا كبير بمنزل الأسرة و التي كانت ربته بصدد إعداد وجبة الإفطار للزوج الذي يعمل حارسا ليليا بالمنطقة قبل حلول الفاجعة .
وعلمت المصادر أن الضحيتين نقلتا على وجه السرعة إلى مستشفى مدينة "مريرت" قصد تلقي العلاجات الأولية قبل أن يقرر الطبيب المعالج إحالتهما للعلاج بين خنيفرة و مكناس.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.