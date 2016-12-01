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انفجار قوي بـ''مريرت'' يخلف 3 جرجى

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 13:02 انفجار قوي بـمريرت يخلف 3 جرجى | حوادث و حقوق
انفجار قوي بـ''مريرت'' يخلف 3 جرجى
أصيبت عائلة مكونة من 3 أفراد بحروق خطيرة قبل قليل من يومه الخميس , بعد انفجار قنينة غاز صغيرة الحجم بمنطقة ''أيت مو'' بمدينة ''مريرت'', بسبب تسرب للغاز من هذه القنينة متسببا في كارثة حقيقية.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 

أصيبت عائلة مكونة من 3 أفراد بحروق خطيرة قبل قليل من يومه الخميس , بعد انفجار قنينة غاز صغيرة الحجم بمنطقة "أيت مو" بمدينة "مريرت", بسبب تسرب للغاز من هذه القنينة متسببا في كارثة حقيقية.

و أضافت مصادر موثوقة لقناة "شوف تيفي" , أن رب الأسرة و زوجته تعرضوا لحروق خطيرة بسبب هذا الانفجار الكبير والذي أحدث شقوقا ودمارا كبير بمنزل الأسرة و التي كانت ربته بصدد إعداد وجبة الإفطار للزوج الذي يعمل حارسا ليليا بالمنطقة قبل حلول الفاجعة .

وعلمت المصادر أن الضحيتين نقلتا على وجه السرعة إلى مستشفى مدينة "مريرت" قصد تلقي العلاجات الأولية قبل أن يقرر الطبيب المعالج إحالتهما للعلاج بين خنيفرة و مكناس.

 

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شوف تيفي المغرب حريق انفجار قنينة غاز خنيفرة

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