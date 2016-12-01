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خطير.. اختطاف 3 فتيات من أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 12:47 خطير.. اختطاف 3 فتيات من أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق
خطير.. اختطاف 3 فتيات من أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء
علمت قناة ''شوف تيفي'' أن ثلاث فتيات قاصرات تعرضن صباح أمس الجمعة للاختطاف من أمام المؤسسة التعليمية التي يتابعن دراستهن بها بدوار ''لمكانسة'' بالدار البيضاء.


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



علمت قناة "شوف تيفي" أن ثلاث فتيات قاصرات تعرضن صباح أمس الجمعة للاختطاف من أمام المؤسسة التعليمية التي يتابعن دراستهن بها بدوار "لمكانسة" بالدار البيضاء.

و قال والد إحدى المختطفات في تصريح لـ"شوف تيفي", إن الفتيات الثلاث البالغات من العمر 13 سنة, و اللواتي يدرسن في قسم واحد بمؤسسة "محمد الشهيد" بدوار "لمكانسة" التابع ترابيا لعين الشق قد اختطفن منذ حوالي 24 ساعة من أمام المؤسسة التعليمية المذكورة و أن العائلات سجلت شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي "لمكانسة" .
وسنوافيكم بالتفاصيل الكاملة و الخاصة بالموضوع بعد نشر تصريح عائلات الفتيات المختطفات .

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خطير.. اختطاف 3 فتيات من أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء

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