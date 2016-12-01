خطير.. اختطاف 3 فتيات من أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
علمت قناة "شوف تيفي" أن ثلاث فتيات قاصرات تعرضن صباح أمس الجمعة للاختطاف من أمام المؤسسة التعليمية التي يتابعن دراستهن بها بدوار "لمكانسة" بالدار البيضاء.
و قال والد إحدى المختطفات في تصريح لـ"شوف تيفي", إن الفتيات الثلاث البالغات من العمر 13 سنة, و اللواتي يدرسن في قسم واحد بمؤسسة "محمد الشهيد" بدوار "لمكانسة" التابع ترابيا لعين الشق قد اختطفن منذ حوالي 24 ساعة من أمام المؤسسة التعليمية المذكورة و أن العائلات سجلت شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي "لمكانسة" .
وسنوافيكم بالتفاصيل الكاملة و الخاصة بالموضوع بعد نشر تصريح عائلات الفتيات المختطفات .
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