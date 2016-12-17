عاجل و بالصورة.. من لبنان أخبار سارة عن الفنان سعد لمجرد ﻿

شوف تيفي:
بشر الإعلام اللبناني الشهير نيشان بقرب ورود أخبار سارة عن الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.
و كتب نيشان في تغريدة له على "تويتر" :" أن هناك أخبار سارة في قضية سعد لمجرد قريبا.." لم يكشف عن تفاصيلها .
وكان القضاء الفرنسي يتدارس قبول طلب الإفراج عن الفنان المغربي بكفالة مالية، بشرط ألا يغادر الأراضي الفرنسية، لكن تقرير الطبيب الشرعي للفتاة الفرنسية"لورا بريول" منع هذا الأمر.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.