عاجل و بالصورة.. من لبنان أخبار سارة عن الفنان سعد لمجرد ﻿

بشر الإعلام اللبناني الشهير نيشان بقرب ورود أخبار سارة عن الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي:

بشر الإعلام اللبناني الشهير نيشان بقرب ورود أخبار سارة عن الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

و كتب نيشان في تغريدة له على "تويتر" :" أن هناك أخبار سارة في قضية سعد لمجرد قريبا.." لم يكشف عن تفاصيلها .

وكان القضاء الفرنسي يتدارس قبول طلب الإفراج عن الفنان المغربي بكفالة مالية، بشرط ألا يغادر الأراضي الفرنسية، لكن تقرير الطبيب الشرعي للفتاة الفرنسية"لورا بريول" منع هذا الأمر.