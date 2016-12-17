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عاجل و بالصورة.. من لبنان أخبار سارة عن الفنان سعد لمجرد

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 12:27 عاجل و بالصورة.. من لبنان أخبار سارة عن الفنان سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل و بالصورة.. من لبنان أخبار سارة عن الفنان سعد لمجرد
بشر الإعلام اللبناني الشهير نيشان بقرب ورود أخبار سارة عن الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي:

 

بشر الإعلام اللبناني الشهير نيشان بقرب ورود أخبار سارة عن الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

و كتب نيشان في تغريدة له على "تويتر" :" أن هناك أخبار سارة في قضية سعد لمجرد قريبا.." لم يكشف عن تفاصيلها .

وكان القضاء الفرنسي يتدارس قبول طلب الإفراج عن الفنان المغربي بكفالة مالية، بشرط ألا يغادر الأراضي الفرنسية، لكن تقرير الطبيب الشرعي للفتاة الفرنسية"لورا بريول" منع هذا الأمر.

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شوف تيفي المغرب لورا بريول سعد لمجرد

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