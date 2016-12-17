صادم : بلدية أكادير توفر ''كفن الموتى'' بالمجان و تحذر موظفين مقربين من هذه التجارة بعد توجيهات بن كيران ﻿

في خطوة مثيرة، أصدر المجلس البلدي لمدينة أكادير، بلاغاً للرأي العام يوم أمس الجمعة، يخبر فيه ساكنة المدينة و ثلاث جهات أخرى، أن الحصول على الكفن أصبح متاحاً بالمجان لجميع الموتى الذين قضوا نحبهم،

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في خطوة مثيرة، أصدر المجلس البلدي لمدينة أكادير، بلاغاً للرأي العام يوم أمس الجمعة، يخبر فيه ساكنة المدينة و ثلاث جهات أخرى، أن الحصول على الكفن أصبح متاحاً بالمجان لجميع الموتى الذين قضوا نحبهم، وأنها وفرت الكميات اللازمة من الثوب، وستضعه رهن إشارتهم بالمكتب الصحي ببلدية أكادير.

وحذر بلاغ المجلس أن الدعم المخصص في شكل أثواب الكفن، مجاني ومفتوح في وجه المعوزين والفئات الهشة وضحايا حوادث السير الذين تم استقدامهم إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، منبها إلى "التعامل مع هذا الصنف من الدعم خارج الإطار المخصص له يعرض فاعله للمساءلة والزجر"، مطالبة الفئات المستهدفة من الدعم من أن تضع شكاية في الموضوع لدى مكتب البلدية. حسب منطوق البلاغ.

من جهة ثانية، كشف مستشار جماعي ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس طلب عدم ذكر إسمه، أن خطوة البلدية تأتي للقطع مع الشبهات والإشاعات الرائجة بوجود موظفين من داخل المجلس البلدي أو خارجه ببيع الأثواب المخصصة مجانا للموتى بما يزيد عن 150 درهم، رغم أن المجلس يخصص ميزانية للكفن سنويا.

وأضاف ذات المستشار، أنه لحد الآن لم يستطع المجلس التوفر على أدلة لإستغلال الأثواب من الموظفين أو المحسوبين على البلدية، لكن هناك إشاعات تروج حول طلب أموال من أهالي الموتى من قبل جهات مازالت غير معروفة وهو الأمر الذي لن يقبله المجلس البلدي، ولا حتى الموظفين بالبلدية، يضيف ذات المصدر.

وخلف قرار المجلس البلدي ضجة كبيرة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث أشادت فئة بقرار المجلس البلدي واصفة إياه بالشجاع، فيما وصفت أخرى خطوة المجلس بكونها مدروسة لمنح صك البراءة للجهات التي كانت تتاجر في أكفان الموتى لمدة سنوات، وهي السياسة التي أصبح يعتمد عليها المجلس المسير المنتمي لحزب العدالة والتنمية في عدة ملفات قام بوضعها في الرفوف لكونها تمس مقربين من الحزب، رغم دعوة الأمين العام لحزب المصباح عبد الإله بن كيران منتخبي حزبه وطنيا في اللقاء التواصلي الأخير إلى التطبيق الصارم للقانون.