 صادم : بلدية أكادير توفر ''كفن الموتى'' بالمجان و تحذر موظفين مقربين من هذه التجارة بعد توجيهات بن كيران ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد رحلة مكوكية بأدغال إفريقيا..الملك محمد السادس يزور فرنسا نهاية الشهر الجاري | بوليتيك

بعد رحلة مكوكية بأدغال إفريقيا..الملك محمد السادس يزور فرنسا نهاية الشهر الجاري

انفجار قوي بـمريرت يخلف 3 جرجى | حوادث و حقوق

انفجار قوي بـ''مريرت'' يخلف 3 جرجى

خطير.. اختطاف 3 فتيات من أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. اختطاف 3 فتيات من أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء

عاجل و بالصورة.. من لبنان أخبار سارة عن الفنان سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة.. من لبنان أخبار سارة عن الفنان سعد لمجرد

صادم : بلدية أكادير توفر كفن الموتى بالمجان و تحذر موظفين مقربين من هذه التجارة بعد توجيهات بن كيران | بوليتيك

صادم : بلدية أكادير توفر ''كفن الموتى'' بالمجان و تحذر موظفين مقربين من هذه التجارة بعد توجيهات بن

إطلاق الرصاص بين الحدود المغربية-الجزائرية و هاعلاش | بوليتيك

إطلاق الرصاص بين الحدود المغربية-الجزائرية و هاعلاش

البوليساريو تفشل وساطة إسبانيا لوقف التوتر العسكري على الحدود المغربية الموريتانية بالكركرات | بوليتيك

البوليساريو تفشل وساطة إسبانيا لوقف التوتر العسكري على الحدود المغربية الموريتانية ''بالكركرات''

بالصور : بعد الزين لي فيك أبيضار تلتحق بسلك الشرطة البلجيكية | ثقافة و فنون

بالصور : بعد ''الزين لي فيك'' أبيضار تلتحق بسلك الشرطة البلجيكية

سكوب : باحث مغربي يقترح إنشاء هيئة عليا لتشكيل الحكومة طبقا للفصل 156 من الدستور لتجاوز البلوكاج الحكومي | بوليتيك

سكوب : باحث مغربي يقترح إنشاء هيئة عليا لتشكيل الحكومة طبقا للفصل 156 من الدستور لتجاوز ''البلوكاج

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

صادم : بلدية أكادير توفر ''كفن الموتى'' بالمجان و تحذر موظفين مقربين من هذه التجارة بعد توجيهات بن كيران

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 12:15 صادم : بلدية أكادير توفر كفن الموتى بالمجان و تحذر موظفين مقربين من هذه التجارة بعد توجيهات بن كيران | بوليتيك
صادم : بلدية أكادير توفر ''كفن الموتى'' بالمجان و تحذر موظفين مقربين من هذه التجارة بعد توجيهات بن كيران
في خطوة مثيرة، أصدر المجلس البلدي لمدينة أكادير، بلاغاً للرأي العام يوم أمس الجمعة، يخبر فيه ساكنة المدينة و ثلاث جهات أخرى، أن الحصول على الكفن أصبح متاحاً بالمجان لجميع الموتى الذين قضوا نحبهم،

شوف تيفي

في خطوة مثيرة، أصدر المجلس البلدي لمدينة أكادير، بلاغاً للرأي العام يوم أمس الجمعة، يخبر فيه ساكنة المدينة و ثلاث جهات أخرى، أن الحصول على الكفن أصبح متاحاً بالمجان لجميع الموتى الذين قضوا نحبهم، وأنها وفرت الكميات اللازمة من الثوب، وستضعه رهن إشارتهم بالمكتب الصحي ببلدية أكادير.

وحذر بلاغ المجلس أن الدعم المخصص في شكل أثواب الكفن، مجاني ومفتوح في وجه المعوزين والفئات الهشة وضحايا حوادث السير الذين تم استقدامهم إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، منبها إلى "التعامل مع هذا الصنف من الدعم خارج الإطار المخصص له يعرض فاعله للمساءلة والزجر"، مطالبة الفئات المستهدفة من الدعم من أن تضع شكاية في الموضوع لدى مكتب البلدية. حسب منطوق البلاغ.

من جهة ثانية، كشف مستشار جماعي ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس طلب عدم ذكر إسمه، أن خطوة البلدية تأتي للقطع مع الشبهات والإشاعات الرائجة بوجود موظفين من داخل المجلس البلدي أو خارجه ببيع الأثواب المخصصة مجانا للموتى بما يزيد عن 150 درهم، رغم أن المجلس يخصص ميزانية للكفن سنويا.

وأضاف ذات المستشار، أنه لحد الآن لم يستطع المجلس التوفر على أدلة لإستغلال الأثواب من الموظفين أو المحسوبين على البلدية، لكن هناك إشاعات تروج حول طلب أموال من أهالي الموتى من قبل جهات مازالت غير معروفة وهو الأمر الذي لن يقبله المجلس البلدي، ولا حتى الموظفين بالبلدية، يضيف ذات المصدر.

وخلف قرار المجلس البلدي ضجة كبيرة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث أشادت فئة بقرار المجلس البلدي واصفة إياه بالشجاع، فيما وصفت أخرى خطوة المجلس بكونها مدروسة لمنح صك البراءة للجهات التي كانت تتاجر في أكفان الموتى لمدة سنوات، وهي السياسة التي أصبح يعتمد عليها المجلس المسير المنتمي لحزب العدالة والتنمية في عدة ملفات قام بوضعها في الرفوف لكونها تمس مقربين من الحزب، رغم دعوة الأمين العام لحزب المصباح عبد الإله بن كيران منتخبي حزبه وطنيا في اللقاء التواصلي الأخير إلى التطبيق الصارم للقانون.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

القانون البلدية أكادير التجارة اللقاء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد رحلة مكوكية بأدغال إفريقيا..الملك محمد السادس يزور فرنسا نهاية الشهر الجاري | بوليتيك

بعد رحلة مكوكية بأدغال إفريقيا..الملك محمد السادس يزور فرنسا نهاية الشهر الجاري

إطلاق الرصاص بين الحدود المغربية-الجزائرية و هاعلاش | بوليتيك

إطلاق الرصاص بين الحدود المغربية-الجزائرية و هاعلاش

البوليساريو تفشل وساطة إسبانيا لوقف التوتر العسكري على الحدود المغربية الموريتانية بالكركرات | بوليتيك

البوليساريو تفشل وساطة إسبانيا لوقف التوتر العسكري على الحدود المغربية الموريتانية ''بالكركرات''

سكوب : باحث مغربي يقترح إنشاء هيئة عليا لتشكيل الحكومة طبقا للفصل 156 من الدستور لتجاوز البلوكاج الحكومي | بوليتيك

سكوب : باحث مغربي يقترح إنشاء هيئة عليا لتشكيل الحكومة طبقا للفصل 156 من الدستور لتجاوز ''البلوكاج الحكومي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو | حلقة جديدة من سلسلة قدور و عويشة | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

شاهد بالفيديو | حلقة جديدة من سلسلة ''قدور و عويشة ''

بالفيديو | إستهزؤوا به لأنه عربي وضحكوا عليه فصدمهم بأداءه الخرافي في برنامج المواهب‎ | قنوات أخرى

بالفيديو | إستهزؤوا به لأنه عربي وضحكوا عليه فصدمهم بأداءه الخرافي في برنامج المواهب‎

محمد قيسي : ڤان دام كبر معانا فالدار بالحريرة و الكسكسو ومشينا بجوج ل هوليود !! | قنوات أخرى

محمد قيسي : ''ڤان دام'' كبر معانا فالدار بالحريرة و الكسكسو ومشينا بجوج ل'' هوليود '' !!

شاهد لأول مرة زوجة فريد غنام فراولة الجميلة في بلاطو برنامج تغريدة | قنوات أخرى

شاهد لأول مرة زوجة فريد غنام ''فراولة'' الجميلة في بلاطو برنامج تغريدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد رحلة مكوكية بأدغال إفريقيا..الملك محمد السادس يزور فرنسا نهاية الشهر الجاري | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

بعد رحلة مكوكية بأدغال إفريقيا..الملك محمد السادس يزور فرنسا نهاية الشهر الجاري

انفجار قوي بـمريرت يخلف 3 جرجى | حوادث و حقوق

انفجار قوي بـ''مريرت'' يخلف 3 جرجى

خطير.. اختطاف 3 فتيات من أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. اختطاف 3 فتيات من أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء

عاجل و بالصورة.. من لبنان أخبار سارة عن الفنان سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة.. من لبنان أخبار سارة عن الفنان سعد لمجرد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.