إطلاق الرصاص بين الحدود المغربية-الجزائرية و هاعلاش ﻿

اضطر عسكر إلى إطلاق تسعة عيارات نارية تحذيرية،في مواجهة مهربين جزائريين ،حاولوا الثلاثاء الماضي،التسلل إلى التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

شوف تيفي



اضطر عسكر إلى إطلاق تسعة عيارات نارية تحذيرية،في مواجهة مهربين جزائريين ،حاولوا الثلاثاء الماضي،التسلل إلى التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

و مباشرة بعد إطلاق النار من قبل الجندي الذي يشتغل بمركز المراقبة الحدودية"حيان" بمنطقة أهل أنجاد بوجدة،تراجع المتسللون و فروا في اتجاه التراب الجزائري.

و تعرف الحدود الشرقية محاولات اختراق من قبل متسللين جزائريين،سيما مهربي الممنوعات و الأقراص المهلوسة،حسب ما أوردته يومية الصباح.



