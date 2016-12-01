 البوليساريو تفشل وساطة إسبانيا لوقف التوتر العسكري على الحدود المغربية الموريتانية ''بالكركرات'' ﻿
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البوليساريو تفشل وساطة إسبانيا لوقف التوتر العسكري على الحدود المغربية الموريتانية ''بالكركرات''

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 11:25 البوليساريو تفشل وساطة إسبانيا لوقف التوتر العسكري على الحدود المغربية الموريتانية بالكركرات | بوليتيك
البوليساريو تفشل وساطة إسبانيا لوقف التوتر العسكري على الحدود المغربية الموريتانية ''بالكركرات''
صرح دبلوماسيون إسبان أن مساعيهم لإنهاء التوتر بمنطقة الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا باءت بالفشل في إقناع الدول الكبرى بالضغط على الطرفين لتفادي مناوشات عسكرية محتملة.

شوف تيفي

صرح دبلوماسيون إسبان أن مساعيهم لإنهاء التوتر بمنطقة الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا باءت بالفشل في إقناع الدول الكبرى بالضغط على الطرفين لتفادي مناوشات عسكرية محتملة.
وحسب جريدة "القدس العربي" التي أوردت الخبر قامت اسبانيا باسم مجموعة أصدقاء الصحراء المغربية بوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو للتقليل من التوتر في منطقة الكركرات.

وعلمت القدس العربي من مصادر سياسية رفيعة المستوى في مدريد أن دبلوماسية هذا البلد الأوروبي أجرت وباسم مجموعة أصدقاء الصحراء المغربية مساعي الوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو مؤخراً للتوصل إلى حل لنزاع الكركرات قبل أن يفلت من السيطرة السياسية خاصة في ظل التمركز العسكري للجانبين على بعد مئات الأمتار من بعضها البعض.

ويبدو أن رفض وساطة مدريد جاء من جبهة البوليساريو التي تعتبر أن الحكومة الإسبانية قد تخلت عن حيادها في النزاع وبدأت تميل إلى المغرب، وتستشهد بمواقف اسبانيا في مجلس الأمن خلال السنتين الأخيرتين عندما عارضت مقترح تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان، ومالت إلى سياسة ومواقف فرنسا بدل مواقف وسياسة بريطانيا في هذا الشأن.

ويأتي القلق الإسباني من تدهور الأوضاع في منطقة الكركرات في الصحراء المغربية لسببين، الأول هو أن النزاع سيكون على مقربة من جزر الكناري الإسبانية التي توجد قبالة شواطئ الصحراء، أما السبب الثاني فيتجلى في عدم اهتمام الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة بالملف بل أنها لا تبدي قلقاً من وقوع مواجهة حربية لن يكون لها تأثير يذكر في ظل المواجهات الحربية التي تقع في العالم.

وتضم مجموعة أصدقاء الصحراء المغربية خمس دول وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واسبانيا تعمل على تقديم مقترحات لحل نزاع الصحراء، لكنها لم تحقق نجاحاً يذكر حتى الآن.

 

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