بالصور : بعد ''الزين لي فيك'' أبيضار تلتحق بسلك الشرطة البلجيكية ﻿

نشرت الممثلة المغربية المثيرة للجدل ''لبنى أبيضار'' صور لها وهي تحمل مسدسا و ترتدي زيا رياضيا يحمل شارة الشرطة في تجسيد لدور مفتشة شرطة بلجيكية تنحدر من الجزائر.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





نشرت الممثلة المغربية المثيرة للجدل "لبنى أبيضار" صور لها وهي تحمل مسدسا و ترتدي زيا رياضيا يحمل شارة الشرطة في تجسيد لدور مفتشة شرطة بلجيكية تنحدر من الجزائر.



و تعد هذه أول تجربة لـ"أبيضار" بعد تجسيدها لدور "بائعة هوى" في فيلم " الزين للي فيك", والذي أثار جدلا واسعا بالمغرب و منع من العرض بالقاعات السينمائية المغربية.

هذا و من المرتقب أن يعرض الفيلم الجديد" وحيد يوم زفافي" و الذي تشارك فيه الممثلة لبنى أبيضار السنة المقبلة .