بالصور : بعد ''الزين لي فيك'' أبيضار تلتحق بسلك الشرطة البلجيكية ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
نشرت الممثلة المغربية المثيرة للجدل "لبنى أبيضار" صور لها وهي تحمل مسدسا و ترتدي زيا رياضيا يحمل شارة الشرطة في تجسيد لدور مفتشة شرطة بلجيكية تنحدر من الجزائر.
و تعد هذه أول تجربة لـ"أبيضار" بعد تجسيدها لدور "بائعة هوى" في فيلم " الزين للي فيك", والذي أثار جدلا واسعا بالمغرب و منع من العرض بالقاعات السينمائية المغربية.
هذا و من المرتقب أن يعرض الفيلم الجديد" وحيد يوم زفافي" و الذي تشارك فيه الممثلة لبنى أبيضار السنة المقبلة .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.