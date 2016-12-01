سكوب : باحث مغربي يقترح إنشاء هيئة عليا لتشكيل الحكومة طبقا للفصل 156 من الدستور لتجاوز ''البلوكاج الحكومي'' ﻿

تزامنا والنقاش العام الدائر حول التأويلات للفصول الدستورية والمقترحات القابلة للتطبيق من أجل تجاوز حالة ''البلوكاج الحكومي'' المخيم على الساحة السياسية، منذ مايزيد عن شهرين من الإنتخابات التشريعية

شوف تيفي

تزامنا والنقاش العام الدائر حول التأويلات للفصول الدستورية والمقترحات القابلة للتطبيق من أجل تجاوز حالة "البلوكاج الحكومي" المخيم على الساحة السياسية، منذ مايزيد عن شهرين من الإنتخابات التشريعية وتكليف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران من طرف الملك محمد السادس.

وفي إطار السجال القانوني لتجاوز البلوكاج الحكومي، كشف الباحث في القانون العام والعلوم الدستورية يونس أربيلة، أن المواطن يريد مزيدا من المعلومات, وحقه في المعلومة مكفول دستوريا, حسب منطوق الفصل 27 من الدستور، الذي يؤكد على حق المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة العمومية , و المؤسسات المنتخبة, و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

الجواب الدستوري عن هذا السؤال يضيف أربيلة يتطلب إحداث الهيئة العليا لتشكيل الحكومة من منطلق الفصل 159. حيث تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة, و تستفيد من دعم أجهزة الدولة, ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة, علاوة على المؤسسات و الهيئات المذكورة تنظيمات اخرى للضبط و الحكامة الجيدة، مضيفا أنه من خلال هذا الفصل فإن احداث الهيئة العليا لتشكيل الحكومة يكون بقانون مع اقتراح أن عملها محدود في الزمن من تاريخ تكليف رئيس الحكومة إلى تاريخ التعيين الملكي لأعضاء الحكومة.

وإقترح أربيلة، أن تكون مؤسسة مستقلة تضم كفاءات مشهود لها بالنزاهة و الحياد وغير متحزبة, تتولى مهام محددة من اختصاصات و صلاحيات, وتحت إشراف رئيس الحكومة المكلف ولأجل غاية محددة هي إصدار البيانات و الإعلانات وكل ما يتوصل إليه من نتائج في مسألة تشكيل الحكومة و التواصل مع المواطنين و المواطنات عبر ناطق رسمي باسم هذه الهيئة، حيث أنه لرئيس الهيئة و بحكم القانون سلطة تحديد جدول أعمال محدد.

إن الحق في المعلومة , الخاصة بمسار تشكيل الحكومة, يعد رهانا للنظام السياسي و الدولة و يعتبر آلية من آليات ترسيخ الخيار الديمقراطي و دعم مسار دولة الحق و القانون و الحكامة يضيف الباحث في القانون.