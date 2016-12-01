عاجل: من جديد تركيا تستيقظ على وقع الانفجار وهذه حصيلة القتلى ﻿

قال الجيش التركي اليوم السبت 17 دجنبر، إن 13 جنديا قتلوا وأصيب 48 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من حافلة تقل عسكريين أمام حرم جامعة أرجياس في ولاية قيصري وسط البلاد.

شوف تيفي:وكالات

قال الجيش التركي اليوم السبت 17 دجنبر، إن 13 جنديا قتلوا وأصيب 48 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من حافلة تقل عسكريين أمام حرم جامعة أرجياس في ولاية قيصري وسط البلاد.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيش التركي بأن الهجوم جرى بسيارة مفخخة واستهدف حافلة تقل عسكريين خرجوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد الجيش أن جميع الجرحى نقلوا بشكل عاجل إلى المستشفيات القريبة وسط إجراءات أمنية مشددة لتلقي العلاج المطلوب، مشيرا إلى إحتمال إصابة مدنيين أيضا بهذا الهجوم.