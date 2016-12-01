بالفيديو :هذه حصيلة الحريق الذي شب بقيسارية الحي المحمدي ﻿

متابعة منا للحريق المهول الذي شب بقيسارية الحي المحمدي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، علمت شوف تيفي من مصادر أمنية أن 32 محلا تجاريا تضرر من هذا الحادث ، وذكرت المصادر أن عناصر الوقاية

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

متابعة منا للحريق المهول الذي شب بقيسارية الحي المحمدي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، علمت شوف تيفي من مصادر أمنية أن 32 محلا تجاريا تضرر من هذا الحادث ، وذكرت المصادر أن عناصر الوقاية المدنية كان لها دور هام في السيطرة على هذا الحريق ، حيث عمدت عناصرها على اقتحام المحلات التجارية المجاورة قصد تطويق الحريق، الذي لم يخلف خسائر في الأرواح.

و أضافت المصادر أن رجال الوقاية مدعومة برجال القوات المساعدة تمكنت من السيطرة على الحريق لكنها لازالت تحاول إطفاء عدد من المواد والسلع القابلة للاشتعال في أية لحظة .

وأكدت مصادرنا أن حالة من الفوضى و الصراخ يشهدها السوق حاليا بسبب أصحاب المحلات التجارية و الذين يريدون اقتحام القيسارية ولمعرفة مصير تجارتهم و محلاتهم.