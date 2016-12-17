 بالفيديو:حريق مهول يلتهم عشرات المحلات التجارية بقيسارية الحي المحمدي ﻿
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بالفيديو:حريق مهول يلتهم عشرات المحلات التجارية بقيسارية الحي المحمدي

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 09:34 بالفيديو:حريق مهول يلتهم عشرات المحلات التجارية بقيسارية الحي المحمدي | حوادث و حقوق
بالفيديو:حريق مهول يلتهم عشرات المحلات التجارية بقيسارية الحي المحمدي
اندلع حريق مهول في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ب''قيسارية'' الحي المحمدي بالدارالبيضاء أتى على عشرات المحلات التجارية بهذا السوق.

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر

 

اندلع حريق مهول في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ب"قيسارية" الحي المحمدي بالدارالبيضاء أتى على عشرات المحلات التجارية بهذا السوق.
و أكدت مصادر موثوقة لشوف تيفي أن الحريق الذي اندلع في حدود الساعة الثانية صباحا قد التهم عدد من المحلات التي تنشط في بيع الاثواب و الأحذية و الملابس، وذكرت المصادر أن عدد من التجار و أصحاب المحلات التجارية حاولوا اقتحام مكان الحريق لإنقاذ محلاتهم التجارية لكن الحراس منعوهم بالقوة .

وبعد علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان عدد كبير من عناصر الوقاية المدينة التابعة لعمالة البرنوصي عين السبع و الحي المحمدي و حسب مصادرنا فقد أنقذت حي البرنوصي من كارثة حقيقية ،كما حضرت إلى عين المكان عناصر الشرطة والقوات المساعدة و رجال السلطة المحلية للتحقيق في ملابسات الحريق والذي لازالت أسبابه مجهولة لحدود الساعة .

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بالفيديو:حريق مهول يلتهم عشرات المحلات التجارية بقيسارية الحي المحمدي

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