بالفيديو:حريق مهول يلتهم عشرات المحلات التجارية بقيسارية الحي المحمدي ﻿

اندلع حريق مهول في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ب''قيسارية'' الحي المحمدي بالدارالبيضاء أتى على عشرات المحلات التجارية بهذا السوق.

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر

اندلع حريق مهول في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ب"قيسارية" الحي المحمدي بالدارالبيضاء أتى على عشرات المحلات التجارية بهذا السوق.

و أكدت مصادر موثوقة لشوف تيفي أن الحريق الذي اندلع في حدود الساعة الثانية صباحا قد التهم عدد من المحلات التي تنشط في بيع الاثواب و الأحذية و الملابس، وذكرت المصادر أن عدد من التجار و أصحاب المحلات التجارية حاولوا اقتحام مكان الحريق لإنقاذ محلاتهم التجارية لكن الحراس منعوهم بالقوة .

وبعد علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان عدد كبير من عناصر الوقاية المدينة التابعة لعمالة البرنوصي عين السبع و الحي المحمدي و حسب مصادرنا فقد أنقذت حي البرنوصي من كارثة حقيقية ،كما حضرت إلى عين المكان عناصر الشرطة والقوات المساعدة و رجال السلطة المحلية للتحقيق في ملابسات الحريق والذي لازالت أسبابه مجهولة لحدود الساعة .