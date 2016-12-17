بالفيديو:حريق مهول يلتهم عشرات المحلات التجارية بقيسارية الحي المحمدي ﻿

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر
اندلع حريق مهول في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ب"قيسارية" الحي المحمدي بالدارالبيضاء أتى على عشرات المحلات التجارية بهذا السوق.
و أكدت مصادر موثوقة لشوف تيفي أن الحريق الذي اندلع في حدود الساعة الثانية صباحا قد التهم عدد من المحلات التي تنشط في بيع الاثواب و الأحذية و الملابس، وذكرت المصادر أن عدد من التجار و أصحاب المحلات التجارية حاولوا اقتحام مكان الحريق لإنقاذ محلاتهم التجارية لكن الحراس منعوهم بالقوة .
وبعد علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان عدد كبير من عناصر الوقاية المدينة التابعة لعمالة البرنوصي عين السبع و الحي المحمدي و حسب مصادرنا فقد أنقذت حي البرنوصي من كارثة حقيقية ،كما حضرت إلى عين المكان عناصر الشرطة والقوات المساعدة و رجال السلطة المحلية للتحقيق في ملابسات الحريق والذي لازالت أسبابه مجهولة لحدود الساعة .
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