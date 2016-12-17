فهم تسطا: شكون العريس وشكون العروسة+صور ﻿

''شكون العريس وشكون العروسة''، هكذا تساءل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، في تعليقهم على صور ظهر خلالها عروسان في شكل غريب، حيث قرر الزوج ارتداء فستان نسائي، في حين قررت الزوجة ارتداء بذلة رجالية.

"شوف تيفي"

"شكون العريس وشكون العروسة"، هكذا تساءل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، في تعليقهم على صور ظهر خلالها عروسان في شكل غريب، حيث قرر الزوج ارتداء فستان نسائي، في حين قررت الزوجة ارتداء بذلة رجالية.

وحسب مواقع عالمية في كشفها عن حقيقة هذه الصور، فإن الزوجة كانت تشعر بخوف من ارتداء فستان زفافها بسبب وزنها الزائد، ما دفع بزوجها إلى التطوع وارتداء الفستان، ومنحها بالمقابل بذلته.

وكان نشطاء قد شككوا في الميولات الجنسية للعروسين وهما من جنوب الصين، حيث تباينت الآراء بين مستغرب وبين رافض لهذا التغيير الحاصل وحتى إن كان باتفاق بين زوجين.