فيديو مثير..بعد تعنيف مشرمل لفتاة وتجريدها من ملابسها: شخص آخر حلق شعر رأس عشيقته بالقوة..وها علاش ﻿

في مشهد لا يصدق، أقدم شخص على حلق شعر عشيقته بالقوة بالبرازيل، وذلك كعقاب لها، بعد أن ضبطها متلبسة بخيانتها مع شخص آخر.

"شوف تيفي"

في مشهد لا يصدق، أقدم شخص على حلق شعر عشيقته بالقوة بالبرازيل، وذلك كعقاب لها، بعد أن ضبطها متلبسة بخيانتها مع شخص آخر.

ونشر موقع ميرور البريطاني، هذا الفيديو الذي ظهرت خلاله الفتاة مستسلمة لعشيقها، الذي حلق شعر رأسها بواسطة آلة للحلاقة، حيث ظهر شعرها وهو يتساقط على الأرض.

وأوضح الموقع ذاته بأن الفيديو، كان بمثابة تحذير للنساء، وقد نشرته عصابةٌ برازيليةٌ متخصصةٌ في تجارة المخدرات.