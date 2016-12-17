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بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 00:34 عاجل..هذا هو مصير الشخص الذي عنف عشيقته السابقة بسلا | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو مصير الشخص الذي عنف عشيقته السابقة بسلا
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بمدينة سلا، تمكنت قبل قليل، من اعتقال الشخص المدعو ''أيوب.م''، والذي تورط في تعنيف فتاة تدعى ''ف'' وابتزازها بنشر فيديوهات وصور لها على الفايسبوك.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية بمدينة سلا، تمكنت قبل قليل، من اعتقال الشخص المدعو "أيوب.م"، والذي تورط في تعنيف فتاة تدعى "ف" وابتزازها بنشر فيديوهات وصور لها على الفايسبوك.

وعبرت الفتاة "ف" في اتصال لها مع "شوف تيفي" قبل قليل، عن ارتياحها الكبير باعتقال المعني بالأمر، موضحة بأن المصالح الأمنية، قامت باستدعائها، وأكدت لها بأنه وفور متابعتها لخبر "شوف تيفي" أمس الخميس، تفاعلت بشكل مستعجل مع القضية وقامت باعتقال "أيوب".

تجدر الإشارة إلى أن "ف"، كشفت أمس الخميس في تصريح لـ "شوف تيفي" أن عشيقها السابق المدعو "أيوب.م"، قام قبل تعنيفها بابتزازها بنشر صور وفيديوهات لها عبر الفايسبوك، وهو الأمر الذي جعلها تقوم ببيع منزلها لتمنحه مبلغا ماليا قدره 15 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تنازلها عن الشكاية التي تقدمت بها ضده لدى المصالح الأمنية.

 

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