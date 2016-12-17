فضيحة..حالة كارثية للمرافق الصحية بمستشفى الحسني بمدينة الناظور ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور المثيرة للجدل، والتي قيل بأنها توثق الحالة الكارثية لبعض المرافق بالمستشفى الحسني بمدينة الناظور.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور المثيرة للجدل، والتي قيل بأنها توثق الحالة الكارثية لبعض المرافق بالمستشفى الحسني بمدينة الناظور.

وتظهر هذه الصور الحالة الكارثية للمرافق الصحية بالمستشفى المذكور، وهو الأمر الذي جعل النشطاء يتفاعلون معها بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من الإهمال في هذا المستشفى.

وطالب نشطاء آخرون وزارة الصحة، بالتدخل الفوري والسريع للقيام بإصلاحات في هذه المستشفى التي توجد بأحد أهم المدن بالشمال.