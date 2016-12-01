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مثير..كومندو أمني يطلق الرصاص على زعيم عصابة حاول إصابة شرطي بسيف في سطات

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 00:30 مثير..كومندو أمني يطلق الرصاص على زعيم عصابة حاول إصابة شرطي بسيف في سطات | حوادث و حقوق
مثير..كومندو أمني يطلق الرصاص على زعيم عصابة حاول إصابة شرطي بسيف في سطات
اضطر ''كومندو أمني'' من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فجر اليوم الجمعة، إلى إطلاق رصاصات في الهواء، لإنذار مبحوث عنهم ودفعهم للاستسلام إلى رجال القوات العمومية، بعدما سدد أحد المتهمين ضربة إلى رجل

"شوف تيفي"

اضطر "كومندو أمني" من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فجر اليوم الجمعة، إلى إطلاق رصاصات في الهواء، لإنذار مبحوث عنهم ودفعهم للاستسلام إلى رجال القوات العمومية، بعدما سدد أحد المتهمين ضربة إلى رجل شرطة بسيف كادت أن تصيبه في وجهه.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد أسفرت العملية عن إيقاف زعيم عصابة الذي يعتبر العقل المدبر لها، إذ تم شل حركته وتصفيده رفقة شريكه، ونقلهما تحت مراقبة أمنية إلى مقر الأمن الإقليمي بخريبكة لاستكمال التحقيق القضائي، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالمدينة ذاتها، بعد أن ظل المتهم في حالة فرار لعدة سنوات، قبل أن تترصده عيون المراقبة، رفقة مرافقه وحارسه الشخصي، فجر اليوم الجمعة بمنزل أسرته بالجماعة القروية سيدي حجاج بعمالة سطات.

وعلمت "الصباح" من مصادر متطابقة، أن المتهم الرئيسي فوجئ بمحاصرة أزيد من 20 رجل شرطة بالزي المدني، لمنزل والديه قبل أن يستعين بسيف، ويتسلق جدران غرفته هربا إلى سطح البيت، غير أن الانتشار المحكم لـ "الكومندو" الأمني، ضيق الخناق، ليسدد ضربة بسيف كادت أن تصيب أحد الأمنيين في الوجه، غير أن خفته حالت دون إصابته ليضظر معها، مسؤول أمني إلى إشهار سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة في الهواء.

 

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مسؤول أمني السلاح الوظيفي العقل المدبر عصابة

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