عاجل :ركاب عالقون بحافلة لنقل المسافرين فوق حافة مضايق تيشكا بورززات ﻿

قال فايسبوكيين قبل قليل أن حافلة لنقل المسافرين إنطلقت من مراكش في إتجاه ورزازات محاصرة في هذه الأثناء بين مضايق تيشكا بفعل سقوط الثلوج والإنخفاض الشديد في درجات الحرارة.

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قال فايسبوكيين قبل قليل أن حافلة لنقل المسافرين إنطلقت من مراكش في إتجاه ورزازات محاصرة في هذه الأثناء بين مضايق تيشكا بفعل سقوط الثلوج والإنخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وحسب تدوينة لأحد الفايسبوكيين، فإنه قبل بضع دقائق ربط إتصالا هاتفيا بأحد أقاربه الذي يتواجد ضمن المسافرين، في رحلة من مدينة مراكش نحو ورزازات عبر مضايق تيشكا فأكد له أنه عالق مع الركاب بسبب الثلوج.

وأفاذ الفايسبوكي في تدوينته التي تناقلها عدد كبير من النشطاء طلبا لإنقاذ المسافرين، أن الحافلة لاتستطيع التقدم إلى الأمام أو العودة إلى الخلف بعد محاصرتها بالثلوج الكثيفة التي تتساقط في هذه الأثناء, حيث أن الركاب لم يستطيعوا الترجل من الحافلة بسبب البرد القارس رغم أنها تتزحلق نحو حافة الجبل.

من جهة ثانية، وجهت صفحة فايسبوكية أخرى طلبا لمن يعلم رقم الدرك الملكي أو السلطات المحلية أو مصالح وزارة النقل الإتصال بهما لبعث "كاسحات الجليد" إلى المنطقة لأن العربات والسيارات أضحت تتزلحق نحو الأسفل بسبب الثلوج في هذه اللحظات .