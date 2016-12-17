مؤثر وبالصور.. فنان مغربي عالمي يتضامن مع حلب ﻿

"شوف تيفي"
عبر الفنان المغربي العالمي ريد وان عن تضامنه الشديد مع أهل مدينة حلب السورية، وذلك من خلال نشر مجموعة من الصور التي توضح الوضع المأساوي بالمدينة.
وتمنى ريد وان في تديونته أن يتدخل المجتمع الدولي سريعا لإنقاذ الأبرياء بمدينة حلب، موضحا بأن لا ذنب لهم في الحرب الدائرة فوق الأراضي السورية.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الفنانين العالميين عبروا عن تضامنهم مع الوضع المؤلم لمدينة حلب، حيث عبر مجموعة منهم عن استيائهم من استمرار الضربات الجوية من طائرات النظام السوري وطائرات حليفه الروسي.
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