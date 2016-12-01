خطير.. رجل سلطة بفاس يتعرض لحادثة سير خطيرة..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
تعرض باشا منطقة أكدال بفاس الحسين المجديلي رفقة زوجته، اليوم الخميس، بطريق مكناسية بقرب باب بوجات بفاس لحادثة سير خطيرة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الباشا الذي كان على سيارته اصطدم بشاحنة تابعة للقوات الملكية العسكرية، نتيجة التساقطات المطرية التي عرفتها العاصمة العلمية.
وأضاف المصدر ذاته بأن الحادث أسفر عن إصابة بليغة للباشا والتي نقل على إثرها للمستشفي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
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