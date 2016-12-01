فيديو مؤلم يدمي القلوب يهز الفايسبوك..شخص يختطف طفلا ويعنفه ويعذبه بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم ومؤلم، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بتعذيب وتعنيف طفل بطريقة مروعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم ومؤلم، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بتعذيب وتعنيف طفل بطريقة مروعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فإن الطفل هو سوري الجنسية وقد قام أحد الأشخاص باختطافه وأخذه صوب اليونان من أجل ابتزاز عائلته، حيث قام بإرسال مجموعة من الفيديوهات التي قام خلالها بتعذيب الطفل بطريقة شنيعة.

وطالب ناشرو الفيديو الانتربول بالتدخل السريع لإعادة الطفل لدويه واعتقال هذا الذئب البشري في القريب العاجل.